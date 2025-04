Hydro-Québec s’engage à économiser 10 % de toute l’électricité consommée au Québec

Hydro-Québec a annoncé jeudi le déploiement de la stratégie d’efficacité énergétique «la plus ambitieuse de son histoire», qui la verra notamment offrir des thermostats intelligents aux ménages et proposer des options dynamiques de consommation d’énergie aux grands bâtiments commerciaux et institutionnels.

La société d’État investira 10 milliards $ d’ici 2035 afin d’économiser 10 % de toute l’électricité consommée dans la province, «au prix le plus bas par rapport à toutes les sources d’approvisionnement possibles», affirme Dave Rhéaume, vice-président exécutif aux activités commerciales d’Hydro-Québec et chef des relations avec la clientèle.

En ces temps de turbulences économiques, M. Rhéaume souligne l’importance d’«agir collectivement» et d’«investir dans nos plus grandes forces» pour «consommer plus efficacement et assurer notre autonomie énergétique». Il estime qu’«il s’agit d’un moment important dans l’évolution d’Hydro-Québec».

Il se félicite que «l’efficacité énergétique soutiendra notre économie en créant plus de 5000 nouveaux emplois dans toutes les régions du Québec».

À terme, les économies représenteront l’équivalent de la consommation d’une maison sur quatre.

Dès maintenant, Hydro-Québec lance trois initiatives structurantes totalisant 2 milliards $ qui toucheront l’ensemble de la population.

Pour la clientèle résidentielle, elle instaure un programme d’accès à 0 $ de thermostats intelligents pour aider les ménages à réduire leur consommation d’électricité et ainsi diminuer le prix de leur facture. L’objectif d’Hydro-Québec est que plus d’un million d’équipements soient installés.

L’offre destinée aux locataires et aux clientèles vulnérables sera également modernisée.

Pour ce qui est de la clientèle commerciale et institutionnelle, la société d’État souhaite que les grands bâtiments deviennent «des modèles d’exemplarité énergétique» en gérant mieux le chauffage, la ventilation et l’éclairage, et en tenant compte des heures d’occupation.

Elle créera «une nouvelle alliance pour inciter les gestionnaires de grands bâtiments à mettre en place les meilleures pratiques énergétiques».

Le programme «Solutions efficaces» pour l’acquisition d’équipements dans les petites et moyennes entreprises devrait contribuer à réduire jusqu’à 20 % de leur facture énergétique.

Pour la clientèle industrielle, un service d’accompagnement personnalisé, technique et financier est mis en place «pour retirer les principaux freins à la réalisation de projets» et rendre du même coup les industries plus concurrentielles.

Des normes modernisées rehausseront également la performance énergétique des bâtiments et des industries, contribuant à 25 % des économies totales d’énergie.