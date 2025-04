Le Triathlon de Port-Cartier en préparation

Nageurs, cyclistes et coureurs, il est temps de penser au Triathlon de Port-Cartier. L’édition 2025 se tiendra le 21 juin prochain.

Les inscriptions en vue de la 31e édition s’ouvriront d’ici la fin du mois.

La programmation comprend toujours le triathlon individuel ou en équipe, le duathlon des épreuves de course à pied.

Tout ça se passera au Complexe récréatif et culturel pour la natation et la zone de transition, ainsi que dans ses environs pour les portions vélo et course.

Comme la piscine est fonctionnelle et sans problème depuis quelques semaines, l’organisation est confiante de tenir son événement, comme il se doit.

Les compétitions des différentes catégories adultes se dérouleront le matin. Pour celles des volets jeunesse et développement, ça se passera durant l’après-midi.

L’organisation a repoussé d’une semaine l’événement, pour permettre aux Nord-Côtiers d’enchaîner le 1000 km ou la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie (12 au 15 juin) avec le Triathlon de Port-Cartier.

« On attend du monde en grand nombre », souligne la présidente Audrey Lachapelle.

Le comité lance l’invitation aux entreprises de la région à se former une ou des équipes pour la catégorie Défi Entreprise.

Jeux du Québec

2025 est une année de Jeux du Québec. La finale régionale pour la Côte-Nord se déroulera lors du Triathlon de Port-Cartier, mais les jeunes doivent s’affilier au Club les Tricéphales.

Le premier entraînement est prévu pour le 27 avril. Les infos sont disponibles en communiquant par Messenger (Facebook) avec le club.

Pour la 59e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra à Trois-Rivières, les épreuves de triathlon, pour les 13-17 ans, se dérouleront au bloc 1, soit du 26 au 29 juillet.

Les informations pour le 31e Triathlon de Port-Cartier sont disponibles au www.triathlondeportcartier.com. Aucun souper n’est prévu pour l’édition 2025.