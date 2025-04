La CSN demande la conciliation pour ses membres dans les CPE

La Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, demande la conciliation pour ses membres qui travaillent dans quelque 400 des Centres de la petite enfance et qui n’ont toujours pas réussi à s’entendre avec Québec.

Il s’agit des travailleuses qui ont tenu 13 journées de débrayage depuis le mois de janvier.

Leurs représentantes se sont réunies, jeudi, pour faire le point sur leur négociation avec le gouvernement du Québec, après ces 13 journées de grève et une négociation plus intensive qui a duré plusieurs jours. La possibilité d’exercer le mandat de grève illimitée, qu’elles détenaient déjà, était aussi à l’étude.

Mais c’est finalement une demande de conciliation qui est déposée, pour tenter de dénouer l’impasse, a annoncé la fédération, vendredi en fin d’après-midi.

Les parties avaient déjà eu le soutien d’un conciliateur, dans le cadre de cette négociation, au début du processus.

La représentante des CPE à la fédération syndicale, Stéphanie Vachon, dit espérer que cette demande de conciliation permette de trouver une voie de passage, après plusieurs mois de négociation.

Des ententes ont été conclues, et entérinées par les membres, dans les autres syndicats qui représentent des travailleuses dans les CPE et qui sont affiliés à la CSQ et à la FTQ.