Le défi des Cubes énergie est de retour sur la Côte-Nord

Des milliers de jeunes de la Côte-Nord partiront à la course aux cubes énergie du 28 avril au 19 mai. Organisée par le Grand défi Pierre Lavoie, cette activité met de l’avant les saines habitudes de vie.

Pour la 17e édition du défi des Cubes énergie, les participants sont invités à partir en expédition dans la cité des Cubes afin d’amasser un maximum de Cubes énergie et d’atteindre le ballon d’or. C’est dans cet univers ludique et amusant que le défi de trois semaines se tiendra afin d’encourager les membres des écoles primaires, des services de garde éducatifs à l’enfance et des milieux de vie pour aînés à intégrer l’activité physique sous toutes ses formes dans leur quotidien.

Les participants devront bouger chaque jour en classe ou à la maison afin d’accumuler des cubes énergie (15 minutes d’activité continue = 1 cube énergie). Pour ce faire, toutes les activités comptent : revenir de l’école à trottinette, prendre une marche en famille ou encore jouer au frisbee la fin de semaine.

« Notre défi reste aussi important 17 ans après sa création. L’idée a toujours été de montrer aux jeunes que bouger, c’est amusant ! Quand ils y prennent goût tôt, ça devient une habitude pour la vie », insiste Pierre Lavoie.

« Si on veut une société en santé durable, c’est simple : il faut que nos jeunes bougent et qu’ils aient du plaisir à le faire ! Ces habitudes qu’ils prennent maintenant seront leur meilleur allié pour rester en santé toute leur vie », croit-il.

En date du 24 avril, 31 écoles primaires de la Côte-Nord et 11 services de garde éducatifs de la Manicouagan étaient inscrits au défi. Aucun milieu de vie n’y participe pour le moment.

Des prix à gagner

Un total de 17 écoles (une par région administrative) remporteront La Grande récompense à ton école, un rassemblement festif organisé directement dans leur cour d’école. Chaque élève et titulaire de classe recevra une paire de souliers de sport.

De plus, 17 écoles accueilleront la visite de Véhicube spatial pour l’année scolaire 2025-2026 dans un univers éclaté de l’espace.

Du côté des services de garde, 10 établissements gagneront un ensemble de matériel favorisant l’activité physique et la motricité chez les jeunes enfants. Chaque participant recevra aussi un cadeau surprise.

Finalement, un milieu de vie recevra La Tournée du bonheur, une visite festive de l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie pour animer une séance d’activité physique avec les résidents. Chaque participant recevra aussi un cadeau surprise.