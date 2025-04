Le souper du Parc nature rapporte plus de 45 000 $

Le Parc nature de Pointe-aux-Outardes amasse un montant de 45 407 $ grâce à son annuel souper de financement.

Ce sont quelque 240 convives qui ont étaient présentes à ce souper de crabe qui a récolté 2 000 $ de plus que le montant record de l’an passé.

« On souligne notre 25e, parce qu’on a manqué des éditions en raison de la pandémie. Je me rappelle, il y a 25 ans, il n’y avait pas beaucoup d’événements-bénéfice comme il y en a aujourd’hui », lance Denis Cardinal, directeur général du Parc nature.

L’organisation a innové avec son événement depuis les années. La formule avec les encans, qui était présente au départ, a pris de l’ampleur.

« Cette année, on a 21 encans silencieux et 26 tirages. On a aussi des encans spéciaux, donc on a environ 52 différents prix », précise Jessica Desrochers, directrice générale adjointe.

Pour aider le Parc Nature

« Ce souper-là est pertinent et le sera toujours. Le Parc nature est un organisme à but non lucratif. On doit générer des revenus autonomes pour réussir à offrir nos activités et créer des emplois », indique Denis Cardinal.

Le Parc nature n’a pas de fonds récurrent, donc il doit trouver d’autres façons de récolter de l’argent pour, entre autres, investir pour la protection et la mise en valeur du parc.

L’argent amassé grâce au souper annuel permet aussi d’injecter des mises de fonds dans les projets que l’organisme développe.

« Chaque projet nécessite une mise de fonds du promoteur. Nos projets permettent d’innover en matière d’éducation et de sensibilisation pour assurer la protection des écosystèmes et de la biodiversité », explique le directeur général.

Cela peut passer par des programmes d’éducation, des panneaux d’interprétation, des projets de coupes écologiques et de replantation d’arbres ou encore dans les programmes d’activités pour les jeunes et les moins jeunes.

« Le souper-bénéfice est un de nos plus gros revenus de sociofinancement », souligne Jessica Desrochers.

Nouvelle salle d’interprétation

Rappelons que le nouveau bâtiment du Parc nature de Pointe-aux-Outardes est en construction. Il est annexé à un bâtiment existant sur le site.

Une grande partie servira à la nouvelle salle d’interprétation. Il y aura aussi une salle d’accueil ainsi que les bureaux de l’équipe.

« Ça avance très bien. On devrait être prêt pour une ouverture en juin », indique Mme Desrochers.