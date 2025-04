Une première rencontre régionale d’improvisation sur la Côte-Nord

Pour la première fois, une Rencontre régionale d’improvisation se tiendra sur la Côte-Nord. Près de 50 jeunes improvisateurs provenant de cinq écoles de la région y participeront.

Loisir et Sport Côte-Nord est à l’origine de ce projet culturel rassembleur qui aura lieu le 10 mai au Cégep de Baie-Comeau.

Des étudiants de la polyvalente des Baies, l’école secondaire Serge-Bouchard, la polyvalente des Rivières, l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles ainsi que du Cégep de Baie-Comeau (membres de l’équipe La Trappe) seront de la partie.

Au programme, des ateliers et formations animés par des experts reconnus du monde de l’improvisation permettront aux jeunes de tisser des liens avec d’autres passionnés de la Côte-Nord, de développer leurs habiletés artistiques et de participer à la création d’un réseau régional d’improvisation.

Les formateurs sont Mathieu Berger de Tadoussac, enseignant en art dramatique, ancien joueur collégial et universitaire à Montréal, Mathieu Poulin de Sept-Îles, membre de la Ligue d’improvisation de Sept-Îles depuis 8 ans et enseignant de philosophie au Cégep, ainsi que Pierre Miousse de Lévis, formateur depuis 1986, technicien en loisir à l’UQAR et fondateur du tournoi Le Paradoxe.

Les participants pourront en apprendre davantage sur l’utilisation et la gestion des émotions, la préparation des caucus, l’écriture et les répliques engageantes ainsi que sur le match d’improvisation 101.

« Une journée unique pour célébrer le talent, l’imagination et l’esprit d’équipe de nos jeunes », commente Loisir et Sport Côte-Nord sur ses réseaux sociaux.