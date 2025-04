Le test VPH désormais offert sur la Côte-Nord

C’est une avancée majeure en matière de santé préventive qui vient d’être annoncée pour la région de la Côte-Nord. À compter d’aujourd’hui, la population de la région de la Côte-Nord aura accès au test de dépistage du virus du papillome humain (VPH), une mesure essentielle dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus.

Le gouvernement du Québec en a fait l’annonce. Le test VPH remplacera progressivement le test PAP (Papanicolaou), jusqu’ici utilisé pour le dépistage.

Ce nouveau test, plus sensible, permettra un suivi plus espacé tous les cinq ans plutôt que tous les deux.

« Le déploiement du test VPH dans cette région supplémentaire constitue une nouvelle avancée des efforts en cours au Québec en matière de prévention du cancer du col de l’utérus. En rendant ce test plus accessible, nous permettons à un plus grand nombre de femmes de bénéficier d’un dépistage plus efficace, contribuant ainsi à sauver des vies », affirme le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Pour Kateri Champagne Jourdain, il s’agit d’une excellente nouvelle pour la population nord-côtière. « La disponibilité de ce test dans la région de la Côte-Nord permettra d’intervenir plus tôt et d’améliorer la santé des femmes de ma grande région. »

Le député Yves Montigny, quant à lui, a salué une mesure porteuse d’espoir pour les femmes de la région.

Une approche préventive élargie

Le test VPH est mis en place progressivement dans les régions du Québec par Santé Québec. La région de la Côte-Nord est la huitième à la rendre disponible, après le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Chaudière-Appalaches, Lanaudière, l’Outaouais, Laval et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ces derniers mois, plusieurs gestes pour favoriser la prévention ont été posés, notamment avec le plan d’action 2024-2026 du Programme québécois de cancérologie, axé sur le dépistage.

Il y a eu l’élargissement de la couverture de plusieurs vaccins (VRS, du zona, VPH), l’accès au dépistage du cancer colorectal et le dépistage du cancer du sein aux femmes de 50 à 74 ans.