Stéfane Guignard de retour sur les ondes à CHME

L’ancien morning-man de la radio d’Essipit, Stéfane Guignard, reprend place derrière le micro avec une nouvelle plage horaire. Il occupe désormais une place d’animation de trois heures durant l’après-midi, où se côtoient la découverte musicale, une animation déjantée et un brin de folie.

Les plus vieux se souviendront du temps entre 2001 et 2009 où l’on pouvait entendre la voix radiophonique de Stéfane Guignard à l’émission du matin de CHME.

Cette fois-ci, il revient avec un horaire de 14 h à 17 h, qui lui laisse le temps « de se coucher tard et de se lever tard », aux côtés des autres animateurs Audrey Arseneault et Maxime Jodoin.

Le Bergeronnais d’origine, qui a longtemps œuvré dans le domaine des arts, indique qu’il s’agit d’un retour à ses deuxièmes amours, car « mes premiers amours, c’est le théâtre », assure-t-il.

Tour à tour barman et acteur dans de grosses productions théâtrales durant sa jeunesse, il a été imprégné d’éléments du monde artistique qu’il tente d’intégrer à son émission.

« J’essaie de glisser un peu de philosophie et de poésie quand j’ai la chance de le faire en ondes. Si mes mots peuvent toucher les gens, ça fait ma journée », dit-il.

Un entertainer

C’est dans ces termes que Stéfane Guignard définit son style et la couleur de son émission.

Ce dernier dit s’en permettre au niveau musical, afin de créer un univers musical intéressant pour les auditeurs.

« La musique occupe une place importante dans ma vie en général et, en 56 ans, j’ai réussi à accumuler un bon bagage musical que je veux partager avec les auditeurs. Ça peut passer de Charles Aznavour à Linkin Park, ça arrive souvent que l’on passe d’un univers à l’autre », rapporte-t-il.

Questionné à propos de ce qu’il aime amener comme énergie sur les ondes, ce dernier ne manque pas d’évoquer le divertissement.

« Je suis là pour divertir, mais cela ne veut pas dire que l’on ne parle pas de choses sérieuses. On traite souvent de l’actualité, mais on tord un peu la nouvelle pour colorer tout ça », estime-t-il.

Un monde en changement

L’univers radiophonique qu’a connu Stéfane Guignard lors de son premier passage à CHME est complètement différent de celui dans lequel il évolue aujourd’hui.

Cependant, il n’est pas du tout indisposé par l’explosion du contenu local et international, symbolisée par l’apparition des balados notamment.

« Les gens ont leur propre musique et leur propre radio, et c’est tant mieux. On est un choix parmi tant d’autres, mais je suis sûr qu’il n’y a pas une autre émission comme la mienne au Québec », estime l’homme de radio.

Ce dernier fait également valoir que la station, à l’exception du directeur général qui reste à trouver, a tout son monde et se démarque grâce au fait qu’elle ne soit pas une radio commerciale.

« Audrey s’occupe de l’actualité, Maxime du régional, et, de mon côté, je me permets de prendre mon temps et de parler aux gens. J’ai vraiment beaucoup de plaisir », assure Stéfane Guignard.