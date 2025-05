Un déménagement controversé à la Société Alzheimer Côte-Nord 

Des services qui ne se donnent plus, des démissions et un déménagement qui ne fait pas l’unanimité : rien ne va plus à la Société Alzheimer Côte-Nord.

C’est en « catimini » que les bureaux de la Société Alzheimer Côte-Nord ont été vidés, jeudi, à Sept-Îles, déplore Manon Lutfy, l’ex-directrice de l’organisme qui a mis fin à son contrat dans les dernières semaines.

La quinzaine de travailleuses de l’organisme n’auraient pas été avisées de manière officielle.

La gestionnaire a décidé de quitter, en raison du déménagement « illogique », dit-elle, des bureaux de l’organisme basés à Sept-Îles, vers Port-Cartier.

La Société Alzheimer Côte-Nord compte 59 usagers à Sept-Îles et environ 5 à Port-Cartier. De plus, la majorité de ses travailleuses accompagnatrices sont basées à Sept-Îles.

« Dans leur contrat, c’était Sept-Îles, pas Port-Cartier », plaide Mme Lutfy, qui aurait plutôt été en faveur de l’ouverture d’un point de service port-cartois.

La décision du nouveau conseil d’administration, en poste depuis février, est loin de faire l’unanimité. Même au sein de ce dernier, deux membres, dont le vice-président Denis Bonenfant, ont choisi de démissionner.

L’organisme vit plusieurs difficultés, notamment financières, et n’offre plus de services depuis l’automne dernier.

Le CA justifierait le déménagement entre autres par des questions de coûts. Le local trouvé à Port-Cartier serait moins dispendieux. Cependant, un local à coût moindre que celui connu à l’angle Smith et Dequen aurait aussi été trouvé à Sept-Îles.

Les locaux de la Société Alzheimer Côte-Nord à l’angle des rues Smith et Dequen sont à louer. Photo Emy-Jane Déry

La CSN, qui représente les accompagnatrices de l’organisme, prépare une sortie publique sur la situation, pour la semaine prochaine, a appris Le Nord-Côtier.

« Ça n’a pas de bon sens ce qui est en train de se passer », lance Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord – CSN. Il y aurait plusieurs enjeux au cœur du dossier. Il parle de « services à la population qui ne se donnent pas » et de ce que les « travailleuses subissent ».

La présidente du conseil d’administration de la Société Alzheimer Côte-Nord, l’ex-mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, n’avait pas donné suite à notre appel au moment d’écrire ces lignes.