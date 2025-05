Entrave sur la 138 : le MTQ évoquait une inondation, la Ville de Baie-Comeau parle plutôt d’un bris

La Ville de Baie-Comeau apporte des précisions concernant la fermeture en vigueur depuis ce matin sur la route 138 Est, entre la rue Nouvel et le boulevard Blanche.

Contrairement à l’information initiale diffusée par le ministère des Transports du Québec (MTQ), l’entrave n’est pas causée par une inondation, mais bien par un bris d’aqueduc.

« Ça peut paraître plus gros que ça l’est, mais il n’y a rien d’inquiétant », indique Pierre-Olivier Normand, agent aux communications de la Ville. « Le bris est survenu durant la nuit et les équipes municipales sont à pied d’œuvre depuis les premières heures pour effectuer la réparation ». Selon M Normand, les travaux avancent rondement et la réparation complète est prévue d’ici la fin de l’avant-midi.

La coupure d’eau est très localisée, touchant seulement deux bâtiments commerciaux, dont celui qui abrite le journal local. Le reste du secteur conserve l’accès à l’eau, grâce à une intervention ciblée.