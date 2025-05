Démystifier le jumelage interculturel en Haute-Côte-Nord

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord a mis en application son programme de jumelage pour les nouveaux arrivants et a convié la population à venir assister à une soirée informative pour découvrir le nouveau service.

Le jumelage était quelque chose que le CJE faisait pour les nouveaux arrivants depuis un certain temps, en les mettant en contact avec des gens qui proviennent de la Haute-Côte-Nord ou qui y habitent depuis un certain temps.

Cette fois, le programme s’adresse aux nouveaux arrivants issus de l’international.

La soirée tenue à la salle de quilles des Bergeronnes avait pour but de démystifier les objectifs du jumelage interculturel, soit de réseauter et de se faire un cercle de contacts qui connaissent la région, sa culture et ses attraits.

« Le but, c’est évidemment de briser l’isolement et faire découvrir la culture, en se trouvant quelqu’un qu’on rencontre une fois par mois pour faire une ou des activités », relate Mélanie Tellier, agente d’intégration en immigration au CJE.

Une centaine d’arrivées par année

Mélanie Tellier indique que le portrait de l’immigration dans la région commence à changer, notamment en raison de demandeurs d’asile qui appliquent pour vivre dans la région.

« J’ai un quota de un, et à date j’en ai rencontré 12. C’est quelque chose qu’il y avait moins avant », révèle-t-elle.

Les travailleurs temporaires et ceux qui ont leur résidence permanente sont également bien présents. L’agente d’intégration les estime en tout et partout à une centaine d’arrivées par année.

Mélanie Tellier parle d’une immigration marquée par l’Afrique francophone et la France, mais aussi de l’Amérique du Sud et centrale, qui occupe des postes dans des entreprises importantes de la région comme Boisaco, le Boisé-sur-Mer, et le CISSS de la Côte-Nord, par exemple.

Les personnes intéressées à participer au programme de jumelage interculturel peuvent communiquer directement avec le CJE Haute-Côte-Nord.