Défi Osentreprendre : les lauréats régionaux couronnés

La 27e édition du Défi Osentreprendre prenait place Forestville le 30 avril à Forestville pour la remise annuelle de prix aux écoles secondaires et aux entreprises de la Côte-Nord.

L’événement avait lieu au Danube Bleu de Forestville sous la présidence d’honneur de Yannick Bérubé, le nouveau propriétaire de la boulangerie Au p’tit four de Forestville.

Une soixantaine de personnes incluant partenaires financiers, membres du jury et finalistes au gala Osentreprendre était présent lors de la soirée.

L’agente de développement à la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de la Haute-Côte-Nord Audrey Gagné fait savoir que l’intérêt des entrepreneurs est toujours là d’édition en édition.

« Les gens qui participent se rendent vraiment compte que ça donne un gros coup de pouce, ça vient confirmer leur choix et ça leur donne plus confiance en soi », souligne-t-elle.

Cette dernière parle également d’une opportunité pour les entrepreneurs de créer des partenariats, en plus de donner de la visibilité à leur entreprise.

Les lauréats

Du côté du volet scolaire on note 3 initiatives des Centres de services scolaire du Littoral et de l’Estuaire. Il s’agit de Bibli-Costumes de l’école Gabriel-Dionne à Tête-à-la-Baleine et Les bijoux de la mer à l’école Netagamiou de Chevery.

Finalement L’artisan du tranchant de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau, et dans le volet étudiant ParaNordik se voit récompensé au CÉGEP de Baie-Comeau.

Les lauréats des volets primaires, secondaire et collégial reçoivent respectivement une bourse de 500 $ et 750 $ (secondaire et collégial).

Du côté des entreprises Cœur Sauvage de Sacré-Cœur remporte la catégorie services aux individus et la Boite à clés Santé de Sept-Îles dans la catégorie services aux entreprises.

Usi-Art Innovation de Sacré-Cœur se mérite le prix pour l’innovation technologique et technique, tandis que les Nordkôtières de Sept-Îles remportent le prix de l’économie sociale, et finalement Vi2vals alimentation de Baie-Comeau obtient le prix pour le commerce.

La plateforme de vente d’articles usagés pour enfants Poulichon se mérite le coup de cœur du développement durable, et l’une de ses fondatrices Laurence Leblanc-Lynch remporte le prix coup de cœur Flexipreneur.

Le dernier Coup de cœur du jury va à Zazo sushi de Havre-Saint-Pierre, et Les Dériveuses de la même municipalité se méritent la distinction Faire affaire ensemble, qui vise à faire rayonner des entreprises qui se démarquent par l’évolution de leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs d’ici.