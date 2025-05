Les danseurs de Forestville montent sur scène 

Les danseurs de l’Académie de danse de Forestville ont montré le fruit de leur travail les 3 et 4 mai au Pavillon des arts. Devant famille et amis, ils ont performé les chorégraphies apprises durant l’année.

« Rébellion », c’est le nom qui a été attitré au spectacle qui a mis en valeur le talent de 50 danseurs de tous les âges.

« On m’a souvent reproché au cours des dernières années de faire des danses trop sexy, de danser avec les jeunes ou encore le manque de synchronisme des danseurs. Cette année, je ne me suis pas préoccupée de tous les commentaires. C’est ma rébellion », a expliqué l’entraîneuse et chorégraphe, Stéphanie Lessard.

Cette dernière remarque avant tout les progrès réalisés par les jeunes durant l’année. « Ce soir, vous ne verrez pas des professionnels, mais des passionnés de la danse, et c’est ce que je m’efforce de leur transmettre », a-t-elle lancé.

C’est donc avec confiance et passion que les groupes sont montés sur scène. Les spectateurs ont eu droit à des danses contemporaines, à du hip-hop, de la danse classique et même au style cabaret. Certains duos ont travaillé leur chorégraphie eux-mêmes, avec l’aide de leur coach.

Stéphanie Lessard s’est jointe à sa pré-troupe à la fin du spectacle sur la pièce United of grief de Kendrick Lamar, sa seule performance de la représentation.

Après une vague d’applaudissements, des fleurs ont été remises à celle qui permet la réalisation de ce spectacle et trois bourses ont été accordées à des élèves méritantes pour leur engagement, leur persévérance et leur respect.

Il s’agit de Camille Bouchard (1er prix de 100 $), Alicia St-Pierre (2e prix de 50 $) et Clara Lavoie (3e prix de 50 $).

Stéphanie Lessard, entraîneuse et créatrice du spectacle, a été récompensée pour son excellent travail. Photo Johannie Gaudreault