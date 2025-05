Une 1re édition réussie pour le Printemps des Érables

Le printemps n’est pas généralement associé aux festivals, mais ça n’a pas empêché l’équipe du Festival du Fjord de gonfler son chapiteau pour offrir des spectacles musicaux le temps d’une fin de semaine, ce qui a fait le bonheur des festivaliers, du 2 au 4 mai à Sacré-Cœur.

Pour cette première édition du Printemps des érables, le Festival du Fjord a fait équipe avec la Ferme 5 Étoiles de Sacré-Cœur, qui hébergeait la fin de semaine festive.

Le fondateur du festival et président du conseil d’administration, Billy Hovington, parle d’un accueil « exemplaire » du centre de vacances, qui a laissé ses installations à disposition pour le festival.

« C’est le plus beau partenariat qu’on pouvait faire, et ils ont vraiment joué un rôle de facilitateur tout le long de la fin de semaine », révèle le président, qui cite des occasions parsemées d’imprévus auxquels le centre de vacances s’est adapté avec brio comme l’ouverture d’une cuisine pour faire profiter les festivaliers.

Une fin de semaine variée

Cette version printanière du festival a offert au public des spectacles variés, allant du country au pop en passant par le rock et même l’humour.

« Ce qui est revenu de la part du public c’est la qualité des artistes, mais aussi qu’ils étaient très accessibles. Les gens ont pu leur parler quand ils sont descendus de scène et ça a donné une belle ambiance », note Billy Hovington.

Ce dernier rapporte que les gens qui ont assisté aux concerts « n’en revenaient pas », et que le brunch du dimanche matin avait même connu « son propre petit succès ».

Au moment d’aller sous presse, le président avait toujours le nez dans les chiffres, mais estime le nombre d’entrées entre 180 et 200 pour le samedi et 140 pour le vendredi.

Le public a également pu faire connaissance avec les organismes de la région lors d’une foire tenue à la cabane à sucre de la Ferme 5 Étoiles dans la journée du samedi, une idée qui a vu le jour grâce au comité organisateur du festival et de la directrice de Ressources Parenfants, Sandra Maltais.

« C’était une belle découverte, et ça a vraiment aidé à faire découvrir aux gens tous les services qui existent dans notre région. On dit souvent qu’en région il n’y a pas de services, mais je pense qu’on se trompe un peu. Ce sont des gens aimables, et ils connaissent leur affaire », ajoute M. Hovington.

Les organismes de la région ont pu faire connaître leurs services à la cabane à sucre dans la journée du samedi. Photo Roxann Tremblay

Image de marque

Le Festival du Fjord a acquis un chapiteau gonflable au cours de l’année 2024, et l’a utilisé sans modération lors de sa 2e édition l’an dernier, protégeant même les festivaliers de plusieurs millimètres de pluie.

Encore à l’œuvre cette année, le chapiteau a accueilli les spectacles musicaux, le bar et tout le matériel nécessaire pour la fin de semaine.

Questionné à savoir si la première édition du Printemps des érables était à la hauteur des attentes de l’organisation, Billy Hovington ne manque pas d’identifier le chapiteau comme source de succès.

« Ce qui est merveilleux avec le chapiteau, c’est qu’une fois à l’intérieur, on ne voit plus qu’on est à l’extérieur et on se sent vraiment au Festival du Fjord. Ça donne vraiment une belle ambiance, et c’est un peu rendu notre image de marque », estime-t-il.

Le président fait aussi savoir que le chapiteau « va se promener » un peu cet été, et que l’équipe du Festival vise à être les professionnels du chapiteau.

« On a vécu l’expérience de le monter et ça nous a mis au défi, comme ça peu importe où on va dans le futur, on va être prêt », rapporte M. Hovington.

Ce dernier n’a pas voulu s’avancer sur ce que réserve la troisième édition du Festival du Fjord, mais dévoile toutefois que le chapiteau servira aux festivités du 40e anniversaire de Boisaco dans le cadre d’une collaboration.