Une autre clinique du sommeil à Baie-Comeau

Depuis aujourd’hui, la Clinique du sommeil Lessard a pignon sur rue sur Place La Salle, en plein cœur du centre-ville de Baie-Comeau. Il s’agit d’un 11e point de service au Québec pour l’entreprise fondée par Sandra Lessard, qui souhaitait se rapprocher de sa clientèle nord-côtière de plus en plus nombreuse.

« On avait beaucoup de demandes provenant de Baie-Comeau », souligne Sandra Lessard, propriétaire des Cliniques Lessard. « C’est important pour moi d’offrir un service de proximité, humain et accessible, même dans les milieux plus éloignés », ajoute-t-elle en entrevue avec Le Manic.

Située au local 102, du 1 Place La Salle, tout au bout de l’immeuble voisin du Manoir du Café, la clinique offre les services liés à l’apnée du sommeil, aux traitements respiratoires et à l’oxygène à domicile.

Des tests de dépistage, des traitements avec appareils à pression positive (CPAP), des solutions pour les cas plus légers ainsi que des dispositifs portatifs pour maladies pulmonaires chroniques y seront notamment disponibles.

« Ce qu’on souhaite, c’est que les gens aient accès à un accompagnement de qualité à Baie-Comeau, sans devoir faire des centaines de kilomètres », souligne Mme Lessard.

Sachant que le manque de service peut mettre la santé des patients en péril, l’inhalothérapeute veut s’assurer que sa clientèle nord-côtière puisse être prise en charge adéquatement. « Trop de gens abandonnent leur traitement simplement par inconfort ou par manque de soutien et c’est là qu’on veut faire la différence », exprime Sandra Lessard.

La clinique sera ouverte du lundi au vendredi, incluant des jeudis soirs pour s’adapter aux horaires variés de la population. Audrey Bourgoin, inhalothérapeute originaire de la région, agira comme responsable du point de service baie-comois.

Mentionnons qu’un autre joueur, le Groupe Biron, prévoit également l’ouverture d’un point de service à Baie-Comeau, dans le secteur Mingan, à la mi-mai, sans toutefois en avoir précisé l’adresse pour l’instant.

Quant à l’avenir, l’entrepreneure Sandra Lessard n’écarte pas l’idée d’étendre ses activités ailleurs sur la Côte-Nord, à condition de trouver les bonnes personnes pour faire rayonner sa vision. « Tout tourne autour du travail d’équipe et si des professionnels partagent nos valeurs et souhaitent s’impliquer dans leur communauté, nous serons toujours ouverts à collaborer », conclut-elle.