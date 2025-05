Prix reconnaissance des bibliothèques : les finalistes sont connues

Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord (RBCN) tiendra une fois de plus son gala annuel pour reconnaître le travail des bibliothèques de la région. Il a dévoilé celles qui sont finalistes et qui pourraient mettre la main sur un des six prix.

C’est le 6 juin qu’aura lieu la soirée de gala au Musée de la Côte-Nord à Sept-Îles. Il s’agira de la quatrième édition des Prix reconnaissance des bibliothèques Rio Tinto | IOC.

« Au Réseau BIBLIO de la Côte-Nord, nous croyons fermement que les bibliothèques municipales sont des piliers essentiels pour nos communautés. Elles ne sont pas seulement des lieux de prêt de livres, mais des espaces de rencontre, de partage et de savoir », déclare Marie-Soleil Vigneault, directrice générale du RBCN.

Pour elle, organiser le Gala des Prix reconnaissance est une façon de rendre hommage à l’engagement et à la passion du personnel des bibliothèques qu’elle qualifie de « gens qui œuvrent chaque jour pour enrichir la vie culturelle de nos citoyens ».

Six catégories

Pour cette 4e édition, des distinctions seront remises dans six catégories, soit : Accueil, Animation, Implication, Innovation, Marketing et, en nouveauté, Aménagement — Prix du public. Pour cette toute dernière catégorie, les trois bibliothèques finalistes ont été sélectionnées par un vote du public via la page Facebook du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord.

Pour les autres catégories, les bibliothèques des municipalités affiliées ou les partenaires officiels du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord étaient automatiquement éligibles à un prix.

« Les critères de sélection des finalistes étaient basés sur les échanges et discussions avec le personnel des biblios, sur les bilans annuels d’activités et sur les interactions avec le milieu », précise le RBCN par voie de communiqué.

Trois finalistes par catégorie ont été choisis, à l’exception de la catégorie Implication où quatre candidatures ont été retenues cette année.

Voici les finalistes

Catégorie Accueil

Bibliothèque de Rivière-Saint-Jean Magpie

Bibliothèque municipale de Tadoussac

Bibliothèque municipale Guy-Côté — Havre-Saint-Pierre

Catégorie Animation

Bibliothèque Camille-Bouchard — Forestville

Bibliothèque de Gros-Mécatina – La Tabatière

Bibliothèque municipale de Sacré-Cœur

Catégorie Implication

Lisette Bouchard — Bibliothèque de Pointe-aux-Outardes

Cynthia Boudreau — Bibliothèque municipale Guy-Côté — Havre-Saint-Pierre

Thérèse Coquelin — Bibliothèque Gilles-Vigneault — Natashquan

Benoît Valade — Bibliothèque municipale Pointe-Lebel

Catégorie Innovation

Bibliothèque municipale de Godbout

Bibliothèque municipale Guy-Côté — Havre-Saint-Pierre

Bibliothèque municipale des Bergeronnes

Catégorie Marketing

Bibliothèque municipale de Godbout

Bibliothèque municipale Guy-Côté — Havre-Saint-Pierre

Bibliothèque municipale Pointe-Lebel

Catégorie Aménagement — Prix du public

Bibliothèque de Rivière-Saint-Jean Magpie

Bibliothèque municipale de Godbout

Bibliothèque municipale Guy-Côté — Havre-Saint-Pierre

Les noms des six lauréates seront annoncés lors du Gala, diffusé en direct sur la page Facebook du Réseau BIBLIO dès 19 h, le 6 juin. Au cours de cette soirée à saveur culturelle, le conteur Stéphan Harvey, originaire de Port-Cartier, présentera en primeur un extrait de son spectacle Les contes du Bégayeux qu’il espère présenter dès l’automne dans son intégralité.

Le Gala suivra l’assemblée générale annuelle du CRSBP de la Côte-Nord, qui aura lieu dès 16 h, au Musée de la Côte-Nord.

À la fin de l’AGA, le Réseau BIBLIO rendra hommage à Lise Lebrun (Havre-Saint-Pierre), Pauline Vachon (Longue-Pointe-de-Mingan), Christine Olivier (Portneuf-sur-Mer) et Edith Martel (Ragueneau) pour leurs années de service en tant que responsable de leur bibliothèque.