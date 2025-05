Trafic de stupéfiants : deux perquisitions sur la Côte-Nord

Les policiers de la Sûreté du Québec ont réalisé deux perquisitions la semaine dernière sur la Côte-Nord.

Le 1er mai, une résidence et un véhicule ont été perquisitionnés sur la rue Leblanc, à Chute-aux-Outardes. Deux des quatre résidents, soit un homme âgé de 28 ans et une femme âgée de 59 ans ont été arrêtés. L’homme, Patrick Rousseau, a comparu le même jour et a été libéré pour la suite des procédures. Des accusations reliées aux trafics de stupéfiants et aux armes à feu ont été déposées contre lui.

De son côté, la femme a été libérée, mais elle devrait revenir en cour à une date ultérieure pour la suite des procédures.

Lors de la perquisition, les policiers ont notamment saisi de la cocaïne, sept armes à feu mal entreposées et du matériel servant à la vente de stupéfiants.

Minganie

Le 2 mai, les policiers ont intercepté «un véhicule d’intérêt» sur la route 138 à Rivière-Saint-Jean, en Minganie.

Lors de la fouille du véhicule, plus de 3000 comprimés de méthamphétamine et près de 150 grammes de «crystal meth» ont été trouvés.

Le conducteur a été arrêté et libéré pour la suite des procédures. L’homme âgé de 53 ans pourrait faire face à des accusations reliées au trafic de stupéfiants.

Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264