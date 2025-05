Plus de 600 jeunes jouent au soccer cette semaine à Baie-Comeau 

L’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau accueille, jusqu’au 11 mai, 602 jeunes pour le 65e tournoi de soccer scolaire Marc Richard.

Des élèves d’écoles primaires et secondaires de Baie-Comeau, Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Ragueneau, de Forestville et des Escoumins sont rassemblés pour cet événement.

Le tournoi, organisé par l’Association de soccer mineur de Baie-Comeau, a commencé le 5 mai. Un total de 112 parties seront jouées cette semaine.

Pour le président de l’Association de soccer mineur de Baie-Comeau, Mathieu Pineault, il s’agit d’un événement rassembleur et qui permet aux jeunes de s’amuser.

« Pendant un mois, on apprend quelques techniques de base aux jeunes, on les fait bouger, on les prépare à jouer en équipe et, surtout, à s’amuser », mentionne-t-il.

« Le sentiment d’appartenance à l’école et l’occasion de rencontrer d’autres jeunes du même âge pour la première fois contribuent sans aucun doute à la popularité de cet événement tant attendu », ajoute-t-il.