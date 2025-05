CHRONIQUE | Préparer ton corps à l’été, sans en faire tout un chantier

Mai, le mois où tu prépares ton corps à rayonner

Ah, le mois de mai… Il flotte dans l’air une promesse de soleil, de pique-niques en plein air, de balades au bord de l’eau et de journées qui s’étirent doucement jusqu’à la nuit tombée. C’est aussi le moment idéal pour prendre soin de toi, pour écouter ton corps et lui offrir ce dont il a besoin pour aborder l’été avec une énergie renouvelée.

Pas besoin de te lancer dans une course effrénée pour avoir “le corps de l’été”. Tu l’as déjà, ton corps. Et il est parfait tel qu’il est ! Il te soutient chaque jour, te permet de vivre, d’aimer, de bouger. Il mérite qu’on prenne soin de lui, qu’on l’écoute et qu’on le nourrisse avec intelligence. Et si on commençait… par l’intérieur ?

Ton allié discret mais puissant : les fibres

Parlons d’un vrai trésor nutritionnel dont on ne vante pas assez les mérites : les fibres. Ces héroïnes silencieuses se cachent dans les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes. Et crois-moi, elles sont absolument essentielles si tu veux te sentir bien dans ton corps — et dans ta tête aussi !

Pourquoi ? Parce qu’en intégrant plus de fibres à ton alimentation, tu aides ton système digestif à mieux fonctionner. Les fibres favorisent le transit, réduisent les ballonnements et offrent une sensation de satiété. Magnifique, non ?

Imagine-toi en vacances, au bord de la mer ou dans un hamac en camping. Tu te sens bien, libre, sans inconfort ni lourdeur. Ce bien-être, tu peux commencer à le construire dès maintenant, petit à petit.

Commence doucement mais sûrement

Pas besoin de révolutionner toutes tes habitudes du jour au lendemain. Je t’encourage à mettre en place des gestes simples et concrets, et à observer ce qui te fait du bien. Voici quelques idées faciles à adopter dès aujourd’hui :

Remplace le pain blanc par du pain complet, aux noix ou aux graines

Ajoute une poignée de pois chiches ou de lentilles à tes salades

Croque une pomme (avec la peau) comme collation, plutôt qu’une barre sucrée

Glisse une portion de légumes supplémentaires dans tes assiettes, crus ou cuits

Ton microbiote intestinal – ce petit monde vivant dans ton ventre – va adorer. Lui aussi joue un rôle essentiel dans ton énergie, ton humeur, ta digestion et même ton système immunitaire. Nourrir ton corps avec plus de fibres, c’est lui envoyer un message d’amour, de soin et de respect.

Bouger avec plaisir

Préparer ton corps à l’été, ce n’est pas s’imposer une discipline militaire. C’est bouger… avec plaisir. Tu n’as pas besoin de performer. L’idée, c’est de retrouver du mouvement qui te fait du bien.

Profite du retour des beaux jours pour marcher plus souvent, faire du vélo, t’étirer au parc ou même danser dans ton salon. L’important, c’est d’insuffler du mouvement dans ton quotidien, à ton rythme.

Combiné à une alimentation plus riche en fibres, ce mouvement doux et régulier va t’aider à retrouver une vraie sensation de vitalité. Tu dormiras mieux, tu te sentiras plus léger·e, plus présent·e, plus ancré·e.

Mai, un mois de transition… et d’intention

Le mois de mai, c’est une transition entre le printemps et l’été. Il t’offre une belle opportunité : celle d’écouter ton corps, d’ajuster tes habitudes et de poser des intentions durables, afin de créer une routine qui te ressemble.

N’attends pas la dernière minute pour prendre soin de toi. Pense plutôt à ce que tu peux mettre en place dès maintenant pour te sentir mieux au quotidien.

Alors, ce mois-ci, fais-toi ce cadeau : celui de la présence, du respect et de la vitalité retrouvée.

Rappelle-toi : ton corps est une machine incroyable. Il te parle. Il t’écoute. Et il a simplement besoin de toi pour fonctionner à son meilleur !

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.