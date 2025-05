Interdiction du cellulaire à l’école : pas de reprise de cours pour les élèves grévistes

Les élèves qui prendront part au mouvement de grève qui s’organise au Québec pour dénoncer la récente annonce gouvernementale concernant l’interdiction du cellulaire à l’école, le 9 mai, devront manquer de la matière scolaire. Le Centre de services scolaire de l’Estuaire n’a pas l’intention de suspendre les cours dans ses écoles secondaires.

C’est dans une communication envoyée aux parents aujourd’hui que les directions d’école ont confirmé le maintien des cours et des autres activités éducatives dans les établissements de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan, et ce, selon le calendrier scolaire régulier.

Les étudiants qui resteront à la maison demain, comme le suggère le mouvement de grève, ne pourront pas reprendre la matière qu’ils auront manquée. Les enseignants n’offriront pas ce service aux « élèves dont l’absence ne sera pas motivée ou dont la raison confirmée sera la grève », peut-on lire dans le mémo.



Il sera donc de la responsabilité des élèves de participer aux périodes régulières de récupération prévues à l’horaire, précise-t-on.

La communication rappelle qu’à cette période-ci de l’année, « toutes les occasions d’enseignement sont importantes et la présence en classe est le premier ingrédient de réussite ».

« Bien que les jeunes aient la liberté d’exprimer leurs idées et leurs préoccupations, cette expression doit se manifester dans le respect des droits et des opinions des autres », écrivent les directions qui disent valoriser la civilité, le dialogue et le bon fonctionnement des activités dans leurs établissements.