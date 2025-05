Le Manoir Ronald McDonald : source de réconfort pour une famille de Sept-Îles

Le 8 mai, c’est journée du Grand McDon dans les restaurants McDonald’s. L’événement visant à récolter des dons permet aux familles qui ont recours à des suivis médicaux pour leur enfant à Québec et Montréal d’être hébergées à petit prix. Pour une mère de Sept-Îles séjournant régulièrement au Manoir Ronald McDonald avec ses fils, c’est un soulagement.

Un stress s’installe chez les parents quand un enfant doit être hospitalisé ou qu’un suivi médical est requis. Ça s’accentue quand c’est à l’extérieur de la région, vers les grands centres, avec les coûts qui peuvent s’y rattacher, particulièrement pour l’hôtel. Le Manoir Ronald McDonald permet d’enlever un certain poids sur les épaules.

Plusieurs familles de la Côte-Nord profitent du Manoir comme lieu d’hébergement, lors de séjour à Québec ou Montréal.

Nicole St-Jean, de Sept-Îles, est bien placée pour parler des services offerts. Elle y a séjourné en 2011, pour son fils, Francis.

Depuis 2014, les voyages entre la Côte-Nord et Québec se multiplient pour les soins nécessaires à son autre garçon, Vincent, affligé par des troubles alimentaires. Plusieurs petites opérations pour de petits problèmes, beaucoup d’ajustement de médication, des complications.

Mme St-Jean et son Vincent, qui aura 11 ans en juillet, ont pratiquement passé la moitié de 2024 au Manoir, avec les suivis au CHUL. Plus précisément, c’est 178 jours, dont 87 consécutivement.

« C’est une deuxième maison. On y va régulièrement. Cinq à six fois par année », dit la maman.

Les séjours à Québec sont de courtes ou de longues durées. Depuis le début de 2025, c’est 55 jours au Manoir, pour eux, au compteur.

« C’est sécurisant quand on a notre place », indique-t-elle. Une nuit au Manoir Ronald McDonald, pour la famille, c’est 10 $. En plus de l’hébergement, il est possible de cuisiner ses repas sur place. Des aires communes sont aussi à la disposition.

Les familles peuvent donc épargner les sorties au restaurant. Le service de cuisine au Manoir est encore plus profitable pour Mme St-Jean et son fils, puisqu’il est affecté par des troubles alimentaires.

Le Manoir permet également aux familles d’avoir des contacts avec d’autres personnes, d’échanger.

« Les familles vivent les mêmes problèmes que nous, même si ce n’est pas la même maladie », mentionne Mme St-Jean.

L’environnement est aussi propice à Vincent, qui en plus de son trouble gastroentérologique, est aussi neuroatypique, faisant partie du spectre de l’autisme.

« Il connaît le personnel, les lieux. Son stress baisse. Et ce n’est pas loin de l’hôpital », mentionne la maman. Le frère et les sœurs de Vincent peuvent aussi y séjourner lorsqu’ils veulent le voir.

Ce qui est aussi réconfortant au Manoir, ce sont les activités offertes, particulièrement pour les différentes fêtes, que ce soit Noël, Pâques ou l’Halloween.

« On a déjà fêté Noël là, sa fête et la mienne », de dire Nicole St-Jean. Le personnel y va de petites attentions particulières.

« On se sent comme chez nous et ça fait un petit baume sur le cœur chaque fois », dit la Septilienne.

Elle souhaite que Vincent retrouve la pleine santé, « mais ce n’est pas pour demain. »

Les spécialistes continuent d’investiguer. La situation du jeune de 10 ans est toutefois stable.

Le prochain rendez-vous pour les St-Jean est en juillet. Nicole St-Jean espère qu’elle aura une place au Manoir Ronald McDonald. Il y a toujours ce petit stress, car il n’est pas possible de réserver plus de 24 heures à l’avance et c’est souvent complet.

Le Grand McDon du 8 mai, c’est ce qui fait la différence pour donner accès à l’endroit aux familles, à un coût accessible.

« Un 5 $, un 10 $, ça permet de garder ça à un prix raisonnable. Sans ça, je ne sais pas comment on pourrait s’arranger. »