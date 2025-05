L’Odyssée artistique lance sa saison culturelle

La programmation de la saison estivale de l’Odyssée artistique sera lancée officiellement le 25 mai avec le spectacle De Grenoble au Québec mettant en vedette Daniel Mille, célèbre accordéoniste français de renommée internationale.

Celui-ci sera accompagné de ses non moins célèbres comparses québécois Frank Lozano au saxophone, Yves Léveillé au piano, Guy Boisvert à la contrebasse et Pierre Tanguay à la batterie. La représentation se tiendra à 20 h à l’église Notre-Dame-de-Bon-Désir des Bergeronnes.

À cette même soirée, l’Odyssée artistique profitera de l’occasion pour dévoiler sa nouvelle image de marque ainsi que les autres événements qui attendent le public cet été.

« Cette programmation, qui promet d’être riche en découvertes, en performances et en échanges culturels, mettra en lumière des artistes de talent provenant de la Côte-Nord, de l’ensemble du pays et même de l’international », divulgue Nathalie Ross, directrice artistique de l’Odyssée.

Festival intime de musique classique

La saison de l’Odyssée artistique se poursuivra avec le 19e Festival intime de musique classique. Du 9 au 13 juillet, les spectateurs ont rendez-vous pour cinq jours d’intimité et de rencontres avec la musique classique et ses interprètes dans l’église de bois centenaire des Bergeronnes « à l’acoustique exceptionnelle », selon l’organisme artistique.

Concerts, ateliers participatifs, conférences, classes de maître et expositions composent cette odyssée musicale. Des activités se tiendront également au Hangar festif.

On JAZZ sous la lune

Les soirées On JAZZ sous la lune sont de retour cette année. Mme Ross les qualifie de « soirées uniques au Québec » avec ses « levers de pleine lune sur le Saint-Laurent dans des ambiances jazz ».

Cette série de concerts où le fleuve se marie à la musique jazz débutera le 12 juillet. D’autres représentations sont prévues le 9 août et le 6 septembre. Elles auront toutes lieu vers 20 h, soit environ une heure avant le lever de la lune, à l’extérieur du Centre de découverte du milieu marin aux Escoumins.

Il est à noter que la soirée du 12 juillet aura lieu exceptionnellement dans l’église des Bergeronnes en raison du chevauchement de la pleine lune de juillet et du Festival intime de musique classique.

« Cette saison 2025 est une occasion unique pour la communauté, résidents et touristes, de découvrir des œuvres variées et de se connecter avec des artistes qui apportent des perspectives diverses et enrichissantes », estime Nathalie Ross.

Notons que les billets sont en vente sur lepointdevente.com ainsi qu’à l’accueil les soirs de spectacle. Certains concerts ont un nombre très limité de places.