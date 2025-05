Une soirée pour découvrir l’écologie sonore aux Escoumins

L’artiste et créateur d’arts sonores Thibaut Quinchon sera de passage aux Escoumins le 21 mai pour initier les gens à l’écologie sonore, une discipline toute nouvelle qui mêle les sons de la biodiversité et ses enjeux de conservation.

Thibaut Quinchon, qui réside à St-Damien dans Lanaudière, est un artiste qui enregistre les environnements sonores pour en faire ressortir les sons qu’émet la biodiversité ambiante.

Lors de la soirée, il fera la présentation de ses propres échantillons sonores pour faire découvrir les enjeux de protection environnementale liés aux paysages sonores, donnant ainsi des yeux aux oreilles pour apprécier les « symphonies naturelles » qui se déroulent dans notre quotidien.

Plusieurs de ses enregistrements ont d’ailleurs été réalisés avec l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, qui collabore pour présenter l’événement.

« Il avait beaucoup d’enregistrements de chants des espèces qu’on retrouve dans la région et des entrevues avec nous, et il nous a contactés pour savoir si on pouvait faire quelque chose avec ça », explique le directeur de l’observatoire, Alexandre Terrigeol.

Entendre la biodiversité

Pour M. Terrigeol, la soirée sera une bonne occasion pour sensibilisation aux bruits ambiants, qui ont un impact sur les différentes espèces animales dans la région.

« Avant qu’il m’en parle, j’en étais conscient, mais maintenant je ne suis plus capable de ne plus les entendre », fait-il savoir avec humour.

« Les bruits humains dans l’environnement sont incroyablement élevés. On n’a qu’à penser aux véhicules à moteur ou à la musique, qui peuvent impacter négativement la biodiversité et la faune », ajoute le directeur.

Ce dernier prendra également la parole pour faire le lien avec les différents projets de recherche de l’observatoire, par voie d’utilisation et de catalogage de sons.

« Ce sera l’occasion de reconnecter avec les sons du vivant et, en même temps, de sensibiliser les gens à la pollution sonore, qui existe, mais qu’on a tendance à négliger », affirme-t-il.