Eliot Tremblay : entre la perche et le bistouri

À 19 ans, Eliot Tremblay incarne l’équilibre fragile entre de grandes ambitions sportives et une future vocation médicale. Originaire de Baie-Comeau, il poursuit ses rêves à Sherbrooke, sans jamais perdre de vue ses racines nord-côtières.

Eliot Tremblay n’est pas un jeune homme comme les autres. À 19 ans, il jongle avec des objectifs de calibre international en saut à la perche, une admission espérée en médecine et une profonde volonté de revenir pratiquer un jour dans sa ville natale.

Étudiant en Sciences de la nature au Séminaire de Sherbrooke, le Baie-Comois vient de terminer son DEC étalé sur trois ans, un choix stratégique pour mieux concilier sport et études. « Il y a beaucoup de sacrifices […], la discipline acquise dans le sport m’aide énormément à me surpasser aussi à l’école et vice-versa », explique-t-il en entrevue avec le journal Le Manic.

D’ailleurs, sa constance vient d’être reconnue à l’échelle provinciale. Le 1er mai, il a reçu une bourse de 2 000 $ de l’Alliance Sport-Études, soulignant sa persévérance et son excellence dans la sphère sportive et académique.

Un honneur qu’il accueille avec humilité. « C’est une belle reconnaissance, ça montre que mes efforts ne passent pas inaperçus », confie l’athlète.

Spécialisé en saut à la perche avec un record personnel de 4,85 mètres, le jeune sportif vise à franchir la barre mythique des 5 mètres cet été, voire le record québécois U23 de 5,10 mètres.

Il souhaite aussi décrocher une médaille aux Jeux du Canada en août et une place en finale aux Championnats canadiens. « C’est une grosse saison et je viens de passer dans la catégorie senior, je monte dans la cour des grands », explique-t-il à l’aube de cette importante saison.

Au-delà des podiums et des performances, Eliot Tremblay conserve un attachement profond à Baie-Comeau. Il y retourne dès qu’il le peut, notamment pour s’impliquer bénévolement au sein du Club d’athlétisme local, là où tout a commencé.

« C’est important pour moi de redonner et je vais être là aux championnats régionaux pour encourager et encadrer les plus jeunes », lance-t-il.

Derrière chaque saut, chaque entraînement, se cache un rêve à long terme pour le Nord-Côtier soit, devenir médecin.

Il attend d’ailleurs une réponse d’admission en médecine d’ici quelques jours. Eliot Tremblay a déjà été accepté en physique, un tremplin possible s’il doit patienter un an.

Pour ce qui est de son avenir professionnel, il le voit dans sa ville d’origine. « Baie-Comeau, c’est chez moi », évoque-t-il. « J’aime la nature, la proximité avec la communauté et j’aimerais y revenir pour y pratiquer la médecine un jour, ce serait un bel accomplissement. »