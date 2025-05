Souligner la fête des Mères par la lecture en plein air 

Le soleil était au rendez-vous pour un rassemblement mariant fête des Mères et lecture au parc des Pionniers le 11 mai au matin.

Le mouvement Mères au front Baie-Comeau a organisé l’activité Biblio-Parc afin de permettre aux familles de passer un moment privilégié en nature.

« On trouvait important de souligner la fête des Mères de façon douce et simple. On voulait que ça soit rassembleur, mais surtout pas compliqué, accessible aux familles », mentionne une des mamans au front, Julie Bérubé.

« Je suis émue et touchée que les gens se soient déplacés », lance-t-elle.

Pour l’occasion, les organisatrices ont apporté des livres qui parlent principalement de nature et qui s’adressent aux mamans.

Il y en avait pour tout le monde, comme des albums pour enfants, des documentaires, des bandes dessinées et encore plus. On pouvait d’ailleurs voir les plus jeunes heureux de choisir leur lecture parmi tous ces choix.

« Notre objectif était la connexion avec nos enfants, entre familles, et la connexion avec la nature. On voulait montrer qu’on aime nos espaces verts, ils sont importants. On peut aussi y faire des activités simples, comme la lecture », souligne Julie Bérubé.

Grâce à la participation du regroupement Enraciné – Nature & Éducation et la Librairie A à Z, des tirages de livres ont été faits durant l’activité.