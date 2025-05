Des casiers libre-service pour ses médicaments

La pharmacie Brunet des Escoumins offre depuis le 7 mai un service de casiers libre-service à l’épicerie Chez Mme Ida de Tadoussac, permettant à la clientèle de récupérer ses ordonnances simplement à l’aide d’un téléphone intelligent.

Cette nouvelle solution technologique innovante est le fruit d’un désir de rendre les gens autonomes dans la récupération et le paiement de leur ordonnance.

Un simple texto et le tour est joué pour les personnes ayant un horaire de travail alternatif ou des obligations sur les heures de livraison, ou simplement ceux qui ne veulent pas attendre.

La pharmacienne-propriétaire de Brunet Escoumins, Myriam Tremblay, fait savoir que cette avenue s’est dégagée au fil des réflexions alimentées par un potentiel manque de pharmaciens et de main-d’œuvre.

« On essayait de penser à des solutions, et on a trouvé que c’était une solution intéressante. Ça dégage beaucoup les propriétaires et les employés des établissements », révèle-t-elle.

Le module de 60 cases est accessible sur les heures d’ouverture de l’épicerie-dépanneur, et les commandes payables directement sur le casier doivent être récupérées dans un délai de 48 heures.

Belle alternative

Cette « belle alternative », comme la qualifie la pharmacienne-propriétaire, est déjà implantée en ville, et elle sera amenée à prendre de l’ampleur dans la région au fil du temps.

« Ça commence à prendre la place dans les pharmacies. Ça va être de plus en plus comme ça, et on risque d’en voir pousser un peu partout fort probablement », estime Mme Tremblay.

Cette dernière laisse entendre que cette avenue serait « en développement » pour les succursales des Escoumins et de Sacré-Cœur, mais nuance à brûle-pourpoint que les modules sont assez dispendieux.

« C’est une période d’ajustement pour nous et les clients, mais la première journée s’est bien passée. Soixante cases, ça se remplit assez vite », détaille-t-elle.