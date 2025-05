Un 37e Symposium de peinture ancré au cœur de la Côte-Nord

Du 18 au 22 juin, l’art visuel s’empare de la Manicouagan avec la 37e édition du Symposium de peinture de Baie-Comeau, un événement phare qui rayonne bien au-delà de la région.

Sous le thème « Ancrée au Nord », cette édition promet une célébration vibrante de la création, de l’échange et de l’identité nord-côtière.

« Le Symposium, c’est une grande famille d’artistes et de passionnés unis par une même volonté de faire vibrer le public à travers leurs œuvres », a lancé Isabelle Desrochers, présidente d’honneur de cette édition et artiste originaire de Québec, lors de la conférence de presse du 12 mai.

Connue pour ses personnages féminins tout en rondeurs et en bonheur, elle signe cette année l’œuvre officielle du symposium, qui sera tirée au sort pour financer une bourse artistique au Cégep de Baie-Comeau.

« Quand j’ai mis les pieds ici à Baie-Comeau pour la première fois, j’ai compris ce que c’était de vivre un vrai sympo », confie Mme Desrochers précisant que cet événement a marqué sa vie. « L’accueil, le paysage, la chaleur des gens, tout y est pour créer quelque chose d’unique. »

Cette année, 35 artistes peintres, dont 11, en sont à leur première participation. Le sculpteur, Jérémy Grenier, sera d’ailleurs présent pour partager son art avec le public.

Parmi les invités d’honneur choisis par Mme Desrochers, notons Alain Talbot, Caroline Lavoie, Charlotte Pépin-Lemire et Maude Roussel, une artiste de la Côte-Nord.

Le Symposium ne serait pas ce qu’il est sans l’énergie des bénévoles, a expliqué Dyane Dastous, présidente du comité organisateur. « Ce sont plus de 80 personnes qui, dans l’ombre, assurent le bon déroulement des activités et sans elles, rien de tout ça ne serait possible ».

Pour la première fois, la présidence et la vice-présidence de l’organisation sont assurées par deux artistes-peintres, soit Mme Dastous et Gilles Beaulieu.

Le volet jeunesse, animé par l’artiste locale Joannie Raymond, revient également cette année avec des ateliers ouverts aux enfants. « C’est en stimulant la curiosité dès le plus jeune âge qu’on bâtit les amateurs d’art de demain », affirme-t-on du côté de l’organisation.

Les festivités se tiendront sur cinq jours avec des expositions, des démonstrations en direct, des rencontres avec les artistes et la vente de billets pour remporter la toile officielle du Symposium.

Le prix reste symbolique, soit deux dollars, dont les profits alimentent la bourse remise à un étudiant en arts visuels du Cégep de Baie-Comeau. Cette année, le récipiendaire est Gabriel Bélisle, qui poursuivra sa formation en arts graphiques à Trois-Rivières.

« Le Symposium de Baie-Comeau, c’est un phare culturel au Québec et il a été nommé chef de file des symposiums en 2011, parmi plus de 300 événements évalués », a rappelé fièrement Louis-Marie Jean, responsable des communications.