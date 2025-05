Un port de mer moderne pour ArcelorMittal

ArcelorMittal a entrepris un important projet de réhabilitation de ses installations portuaires à Port-Cartier. Construit entre 1958 et 1961, le port de mer avait besoin d’une réfection majeure.

« Les quais nécessitaient vraiment des travaux majeurs. Ce qui est intéressant, c’est qu’on va donner au moins 60 autres années de vie aux installations. C’est vraiment robuste ce qu’on construit et ça va assurer la pérennité », affirme Michael Labrie, directeur général d’ArcelorMittal Infrastructure Canada.

Ce projet majeur de réhabilitation des quais permettra de poursuivre les opérations d’expédition, avec de nouvelles infrastructures performantes. Le tout viendra ainsi optimiser les expéditions de concentré et de boulettes de fer.

Les travaux viendront aussi renforcer les installations face aux intempéries.

Jusqu’à présent, le projet se déroule bien. D’ailleurs, une première phase de travaux s’est achevée à la mi-mars, avec la fin des travaux de réhabilitation du quai principal. Cette infrastructure se concentre principalement au chargement du minerai de fer des boulettes. Les travaux qui restent à faire porteront sur les quais 2 et 3.

« On va rebétonner et ajouter une palplanche en acier devant les quais. Ça paraît simple, mais c’est quand même complexe. Il faut réussir à bétonner dans l’eau, parce que le port de mer n’est pas asséché », affirme M. Labrie.

La réhabilitation complète des quais 1, 2 et 3 nécessitera plus de 4 600 tonnes de palplanches en acier produites par l’usine Belval d’ArcelorMittal, au Luxembourg, ainsi que plus de 20 000 m³ de béton.

Les travaux ont commencé en avril 2024, avec une moyenne quotidienne d’environ cinquante travailleurs présents sur site. Le chantier devrait être complété pour le premier trimestre de 2026.

Un chantier complexe

Un des principaux défis consiste à minimiser l’impact sur les opérations portuaires, tout en poursuivant les travaux sans interruption. Depuis leur début, aucune opération portuaire n’a été interrompue.

« Il y avait un certain niveau de complexité, parce qu’on devait continuer d’opérer tout en réalisant le projet de réhabilitation. La clé a vraiment été l’excellente communication entre les opérations et l’équipe de projet pour le quai. Cela nous a permis de saisir toutes les opportunités et d’avoir une certaine flexibilité pour les travaux », explique M. Labrie.

C’est Hamel Construction qui réalise les travaux de réhabilitation à titre d’entrepreneur général.

Avec ce projet, la minière souhaite maintenir sa position stratégique comme l’un des plus grands ports privés en importance au Canada.

En 2024, plus de 27 millions de tonnes de minerai de fer, de matières premières, de carburant et de grain ont été manutentionnées aux installations portuaires d’ArcelorMittal, à Port-Cartier. Une fois les travaux au port de mer réalisés, la minière affirme qu’elle pourrait augmenter ses volumes d’expéditions de minerai de fer, dans l’éventualité que la production soit à la hausse à la mine du Mont-Wright et que le réseau ferroviaire puisse amener le tout à destination.

En parallèle de ce projet de réhabilitation du port de mer, ArcelorMittal a aussi entrepris la modernisation de son usine de bouletage de Port-Cartier. Avec de tels investissements, la minière est donc à Port-Cartier pour y rester.