Horaire inversé à la 48e édition de La Trotte

Contrairement aux années précédentes, les courses à pied se dérouleront en avant-midi et celles de vélo auront lieu en après-midi pour la 48e édition de La Trotte à Forestville.

C’est un choix éclairé qu’a fait le conseil d’administration du Club La Trotte qui y réfléchissait depuis quelques années déjà.

Comme l’explique la présidente Manon Foster, il est toujours mieux de courir tôt le matin. « On ne le faisait pas parce que c’est plus compliqué pour nous d’installer la bannière d’arrivée avant le départ des courses le matin, on ne peut pas le faire la veille. Cette année, on a décidé qu’on allait de l’avant avec cette idée. »

Depuis que l’organisme en a fait l’annonce, d’autres coureurs se sont montrés intéressés à participer. « Je pense que ça va nous aider au niveau de la participation », se réjouit Mme Foster, qui est également heureuse que la compétition d’athlétisme ne se tienne pas la même fin de semaine que La Trotte cette année.

« Ça va amener d’autres participants qui ne pouvaient pas venir », croit celle qui espère attirer entre 125 et 140 participants.

Aucun autre changement n’est prévu pour l’événement. Le dîner hot-dogs sera de retour tout comme les jeux gonflables. La gestion du chronomètre sera assurée par une nouvelle compagnie puisque Gestion Spact a été vendue.

Notons que le parcours du 5 km reviendra à la normale. « On pourra passer par la 8e rue cette année puisque les travaux sont terminés », assure Manon Foster.

Bénévoles recherchés

Le Club La Trotte accepte tous les bénévoles qui lèvent la main pour les aider à réaliser cette journée d’activités. Que ce soit pour faire la signalisation ou pour cuisiner les fameux roteux, il y a du travail pour tous ceux qui peuvent donner du temps.

Le conseil d’administration se porte bien depuis que de la relève s’y est jointe. Il est composé de Marie-Pier Foster, Roxanne Hovington, Marie-Pier Gagnon, Manon Foster, Marie-Pier Savard-Morneau et Sandra St-Gelais.

En avril, l’équipe a contribué au déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb au profit du Club La Trotte. « Ça a été vraiment agréable de travailler avec eux. On a déjà une date pour l’an prochain », relate la présidente.

Un total de 175 personnes ont été servies, ce qui a permis d’amasser une somme de 1 200 $ en comptant le moitié-moitié. Ce succès témoigne du soutien de la population pour l’événement sportif qui a lieu à Forestville depuis bientôt 50 ans.