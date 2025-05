Angela Lemire aide le Québec à décrocher l’argent à Oshawa

Du 8 au 12 mai, Angela Lemire, athlète du Club de gymnastique de Baie-Comeau, a fièrement représenté la Côte-Nord et le Québec au Championnat de l’Est canadien à Oshawa, en Ontario.

Sélectionnée au sein de l’équipe Québec grâce à ses performances lors des derniers Championnats provinciaux, la jeune gymnaste a une fois de plus démontré toute l’étendue de son talent.

Elle y a pris part dans la catégorie N8 15 ans et plus, qui regroupe six athlètes québécoises.

La Baie-Comoise a amorcé la compétition avec aplomb, livrant deux passages au saut qui lui a valu la 6e place. Aux barres asymétriques, elle a exécuté sa plus belle routine de la saison selon son entraîneuse Gabrielle Saucier. Elle s’est ainsi classée au 8e rang.

Malgré de légères difficultés à la poutre, elle a su garder le cap pour conclure avec une performance au sol « tout en grâce et en puissance », lui assurant la 9e position de cette épreuve.

Au cumulatif, Angela Lemire a conclu la compétition au 7e rang de l’Est du Canada dans sa catégorie. L’équipe Québec, dont elle faisait partie, a terminé à la 2e place, repartant avec la médaille d’argent.

Gabrielle Saucier, son entraîneuse attitrée à Baie-Comeau, était présente sur place pour la soutenir.

« Elle a livré la marchandise à la hauteur de nos attentes et une fois de plus, je suis extrêmement fière d’elle », lance-t-elle. « Elle montre qu’avec beaucoup de persévérance, de détermination et de passion, on est capable de grandes choses. »

Au-delà des résultats, Gabrielle insiste sur l’impact qu’Angela a déjà au sein de son club. « Elle sert de modèle pour les plus jeunes […] et j’espère que ça durera. J’espère aussi que des performances comme celles qu’elle a offertes cette saison permettront de faire évoluer la gymnastique en région », avoue Mme Saucier.

« Parce que oui, ici, sur la Côte-Nord, c’est toute une région qui la supportait », conclut-elle.