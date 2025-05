Un Ragueneauvien court 100 km pour la vie 

Olivier Saint-Pierre, un jeune homme de 22 ans originaire de Ragueneau, s’apprête à courir de Forestville à Baie-Comeau le 30 août prochain dans le cadre de son « Projet Oxygène ».

Son but : lever des fonds pour Homme Aide Manicouagan (HAM) et parler à voix haute du suicide chez les hommes.

« J’ai commencé à courir pour évacuer, pour comprendre ce que je vivais… pour survivre à ma peine », raconte-t-il au journal Le Manic.

Cinq ans plus tôt, Olivier perdait l’un de ses meilleurs amis, emporté par la détresse silencieuse d’un suicide.

Ce qui a commencé comme une échappatoire est devenue une passion.

Demi-marathon, triathlon, cross-country, mini Ironman et bientôt un ultramarathon de 100 km.

Cette fois, l’exploit ne sera pas personnel, il sera pour toute une région dont plusieurs hommes, jeunes et moins jeunes qui souffrent en silence. « Courir pour moi, c’est bien. Courir pour les autres, c’est nécessaire », soutient-il.

Son initiative, baptisée « Projet Oxygène », vise à soutenir Homme Aide Manicouagan, un organisme local qu’il a lui-même consulté. « J’avais juste besoin d’un endroit où parler et là-bas, j’ai trouvé de l’écoute, de la bienveillance, sans jugement », confie-t-il. « C’était gratuit et accessible », ajoute-t-il précisant que pour lui « ça a tout changé ».

Pour le jeune homme de 22 ans, l’objectif est simple : sensibiliser, déstigmatiser et amasser des dons.

Même s’il évite de se fixer une cible financière, il espère dépasser les 1 500 $. « Un dollar, un partage, une présence à l’arrivée, tout compte. Si je peux aider ne serait-ce qu’une personne, ce sera réussi », lance-t-il.

Ce projet, il le mène avec le soutien de sa famille et de sa conjointe. « Mon père va me suivre en pick-up tout le long du trajet et ma blonde va gérer mes ravitaillements. Je vais être entouré, et ça, c’est précieux », avoue-t-il.

Le message derrière sa démarche est limpide pour lui. « Ce que vivent certaines personnes en détresse, c’est 24 heures sur 24, rappelle Olivier. Comparé à ça, courir pendant 10 à 12 heures, ce n’est rien. »

Olivier Saint-Pierre a aussi choisi de documenter son aventure. Une équipe le filmera tout au long de son défi. « Je veux que ça reste, que d’autres jeunes voient qu’on peut transformer la souffrance en action. »

À ceux qui doutent de leur force intérieure, il lance : « On est tous plus forts qu’on pense, que ce soit pour courir, pour parler ou juste pour continuer. Il faut juste une bouffée d’oxygène. »