Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a donné jeudi le coup d’envoi des célébrations de la Fête nationale.

Les organisateurs promettent des moments forts, rassembleurs et porteurs de fierté.

Bianca Gervais et Sébastien Diaz agiront à titre de co-porte-parole nationaux. Figure bien connue du milieu culturel québécois, le couple témoignera de sa passion et de son amour pour le Québec.

«La Fête nationale, c’est l’occasion parfaite pour mettre de l’avant notre culture, notre langue, notre musique, nos artistes, tout ce qui nous rassemble. C’est une fête inclusive, qui se déploie partout au Québec. C’est un rendez-vous les 23 et 24 juin pour célébrer ensemble notre nation», a indiqué le ministre Lacombe dans un communiqué de presse.

Pour la première fois, et chaque année par la suite, la Fête nationale commémorera un événement particulier. Cette année, ce sera l’occasion de célébrer le 50e anniversaire de la première interprétation publique de la chanson emblématique «Gens du pays», écrite par Gilles Vigneault et composée en collaboration avec Gaston Rochon.

«Cette chanson d’amour destinée aux Québécoises et Québécois a su traverser les générations, stimuler les rassemblements et réchauffer les cœurs», et elle «sera mise à l’honneur tout au long des célébrations de cette année», souligne-t-on dans le communiqué.

La présidente du Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal, Marie-Anne Alepin, a souligné que «c’est le moment idéal pour célébrer notre amour pour le Québec, véritable cœur battant de l’Amérique française».

«À travers les festivités que nous vous proposons, nous affirmons plus que jamais avec fierté la modernité, le dynamisme, la créativité et l’unicité de notre nation, toujours ouverte sur le monde. Rejoignez-nous dans cette célébration. Elle incarne ce que nous sommes», a-t-elle ajouté.

La Fête nationale se dote désormais d’une nouvelle identité visuelle, qui sera appelée à se renouveler annuellement. Un illustrateur du Québec aura la chance d’apposer sa signature artistique à l’affiche officielle de la manifestation. Pour 2025, c’est Jérôme Mireault qui a été choisi pour imaginer l’univers visuel de cette grande célébration.

En plus du grand spectacle sur les plaines d’Abraham à Québec, du défilé et du grand spectacle au parc Maisonneuve à Montréal, les 17 mandataires régionaux de la Fête nationale ont leur propre programmation.

À Laval, les célébrations auront lieu le 23 juin au Centre de la nature. La soirée débutera à 19 h avec une prestation de DJ Montana.

Quant au grand spectacle à Laval, il commencera vers 20 h 30 et mettra en vedette Cœur de Pirate, Bruno Pelletier, FouKi, Sara Dufour, Muzion, Vulgaires Machins, Zaho, Rau_ze et Kat Pereira. Il se terminera par une performance du Urban Science Brass Band.

Le texte patriotique sera écrit et interprété par Florence Longpré, Elkahna Talbi et Ines Talbi.

«La Ville de Laval est fière d’offrir à ses citoyens et citoyennes un grand rendez-vous festif et rassembleur, dans un esprit de communauté et de célébration. La Fête nationale est une occasion précieuse de célébrer notre histoire, notre culture et notre identité québécoise. C’est aussi un moment fort où la musique, nos artistes et nos créateurs nous rassemblent et nourrissent notre sentiment de fierté. À travers leurs mots et leurs mélodies, ils donnent vie à ce que nous sommes, à ce que nous partageons», a déclaré le maire de Laval, Stéphane Boyer, dans un communiqué de presse.

Les événements prévus dans les autres régions seront dévoilés au cours des prochaines semaines.