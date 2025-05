Expédition Morille de feu : une conférence en images à Forestville

Une conférence en images sur l’expédition Morille de feu de l’entreprise Trésors des bois, qui s’est déroulée au nord de Sept-Îles en juin 2024, sera présentée par l’Association forestière Côte-Nord à Forestville.

À l’occasion d’une conférence publique gratuite, les citoyens de Forestville et des environs pourront vivre cette aventure à travers les photographies de l’artiste Charlotte B.-Domingue.

« Étant donné la situation des feux de forêt dans les dernières années et les brûlis que cela engendre, la morille de feu peut représenter une ressource au nord de Forestville », indique l’Association forestière par voie de communiqué.

Mme Claire Benoit de Trésors des bois, initiatrice du projet et cheffe d’expédition, sera présente, de même que des connaisseurs locaux qui viendront échanger sur les produits forestiers non ligneux. L’événement aura lieu le 28 mai à 18 h 30 à la salle Ginette-B.-Sirois du Complexe Guy-Ouellet.

Rappelons que du 3 au 19 juin 2024 se déroulait l’expédition Morille de feu, mise sur pied par Mme Claire Benoit de l’entreprise Trésors des bois. Cette expédition visait à détecter et récolter ce champignon rare et prisé, connu pour être présent en abondance le printemps suivant un feu de grande intensité, à la différence d’autres espèces de morille qui poussent en forêt vivante.

Le territoire visé était celui du feu 172 qui a sévi en 2023 au nord de Sept-Îles. Grâce au partenariat avec Agriboréal service-conseil, un des objectifs était de documenter la présence de la morille de feu dans la MRC de Sept-Rivières et d’acquérir des connaissances sur les habitats propices.

L’Association forestière Côte-Nord a également soutenu le projet, entre autres sur le plan des communications, dans le cadre de sa mission d’information et de sensibilisation de la population. D’ailleurs le public a pu suivre les péripéties de l’expédition presque au jour le jour sur le blogue et la page Facebook de l’organisation. Il est possible de revoir les textes et photos à partir du lien suivant : https://www.afcn.qc.ca/post/morille-de-feu.

De plus, Trésors des bois avait souhaité documenter cette aventure audacieuse en s’adjoignant le talent de Charlotte B.-Domingue, photographe d’aventure chevronnée.

« Plusieurs richesses de notre territoire nord-côtier ont pu être mises en valeur par des photographies saisissantes, artistiques et vivantes. Il est maintenant temps de les partager davantage avec le milieu nord-côtier », conclut l’Association.