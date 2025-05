Des cégépiens plus politisés à Forestville

Ils ont assisté en chair et en os à trois séances municipales, ils ont reçu la mairesse Micheline Anctil dans leur classe en plus de visiter le parlement à Québec. Des étudiants du Centre d’études collégiales de Forestville, attaché au Cégep de Chicoutimi, sont plus politisés qu’ils ne l’étaient en janvier.

Grâce à leur cours Expériences pratiques en science politique, offert pour le DEC en Sciences humaines, les six étudiants ont pu parfaire leurs connaissances de la politique de proximité, parfois celle qui est la moins connue.

« Ce que j’ai préféré le plus, c’est la délocalisation du cours au conseil municipal. Ça fait changement des cours magistraux qu’on a d’habitude », raconte Noah Lapointe, un des élèves qui s’est rendu à trois reprises à la séance municipale de Forestville.

Cette délocalisation faisait partie intégrante du programme développé de A à Z par l’enseignant Gervais Lessard à l’automne dernier pour l’offrir à la session d’hiver. « Ce cours est unique au Centre d’études collégiales de Forestville », mentionne M. Lessard qui cultivait l’idée depuis longtemps de créer un cours sur la démocratie municipale.

Quant à Marilou Tremblay, qui partira étudier à l’université cet automne en enseignement préscolaire et primaire, elle a trouvé que le cours était mouvementé. « Il y avait de l’action », lance-t-elle.

« On était vraiment sur le terrain et c’était municipal, de la politique de proximité. Je trouvais ça intéressant de voir plus ce qui se passait à l’interne », renchérit Gabriel Lacasse, qui étudiera en enseignement (univers social) l’automne prochain.

Alec Bouchard admet qu’il n’avait aucune idée de ce qui se passait au conseil de ville avant ce cours. « C’est quand même instructif », dit-il en ajoutant qu’il peut maintenant en discuter avec sa mère qui l’écoute en ligne. « Ça ouvre des portes de discussion à la table. »

Les cégépiens ont également expérimenté le journalisme de proximité, c’est-à-dire l’écriture d’un article à la suite d’une séance du conseil municipal de Forestville. Avec la collaboration du Haute-Côte-Nord, ils ont appris les bases journalistiques pour ensuite les appliquer dans un travail.

L’enseignant peut donc dire mission accomplie. Après avoir mis du temps et des efforts pour créer un cours sur mesure pour les élèves de Forestville, il voit les effets escomptés. Les jeunes comprennent désormais mieux les enjeux de la politique municipale. Aucun d’entre eux n’a l’intention de se présenter aux prochaines élections, mais ils seront plus attentifs aux débats.