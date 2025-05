Yan England dit « action ! » à la jeunesse de Baie-Comeau

Des étoiles plein les yeux, des souvenirs gravés dans la mémoire et une apparition à l’écran : c’est l’expérience unique qu’ont vécue plusieurs jeunes de la Maison des Jeunes La Relève de Baie-Comeau grâce à l’implication du réalisateur et comédien Yan England.

En tournage dans le Bas-Saint-Laurent pour son plus récent film, Fanny, inspiré des romans de Stéphanie Lapointe, Yan England a convié « toute une belle gang de Baie-Comeau » à venir visiter le plateau et à y faire de la figuration.

« Ils sont venus avec la Maison des Jeunes, avec leur responsable Véronique Beaudin, et ils sont même remerciés au générique », confie le réalisateur.

Le cinéaste de 43 ans ne s’est pas arrêté là. Pour lui, cette invitation s’inscrit dans une démarche de longue date. « Je suis impliqué avec la Maison des Jeunes de Baie-Comeau depuis maintenant 10 ans », raconte-t-il avec enthousiasme.

À l’origine de cette collaboration : un projet nommé Je me décroche une passion, mis sur pied par Véronique Beaudin. L’idée ? Donner aux jeunes les moyens de réaliser leur propre court métrage, de l’écriture à la projection.

« Ce qui m’a séduit, c’est l’approche complète, explique-t-il. Les jeunes écrivent, réalisent, montent et ils le font avec ce qu’ils ont dans le cœur. » Et même la communauté baie-comoise s’implique pour soutenir les jeunes.

« Dans un des courts métrages, on avait besoin de camions de pompiers pour une scène d’accident. Véronique s’est débrouillée pour aller voir le service de pompiers et pour avoir des camions. C’est vraiment elle qui prend ça puis qui mène ça à bout de bras avec toute la vigueur et l’inventivité qu’elle a », ajoute-t-il.

Une passion contagieuse

En plus d’avoir invité les jeunes sur un vrai plateau de tournage, Yan England a aussi vu un bel écho de leurs apprentissages. « Quand ils sont arrivés sur le tournage de Fanny, plusieurs ont reconnu des éléments qu’on avait vus ensemble. Ils posaient des questions, étaient curieux. Il y avait vraiment de la brillance dans leurs yeux », raconte l’acteur. « C’était fantastique ! »

Parmi les moments marquants, une scène de party tournée sur la plage est restée gravée dans la mémoire du réalisateur. « Ils faisaient de la figuration dans cette scène-là et chacun a proposé sa propre idée de comment il se comporterait dans un party. C’était vraiment le fun de les voir s’investir, proposer, collaborer », mentionne Yan England.

Pour lui, cet engagement auprès des jeunes est tout naturel. « J’ai commencé à jouer à la télévision à 7 ou 8 ans. Il y avait des adultes qui prenaient le temps de m’expliquer leur métier. Alors aujourd’hui, je trouve que c’est à mon tour de redonner. »

Il cite en exemple Grégory Charles, qu’il admire depuis longtemps pour son implication auprès de la jeunesse. « J’ai toujours voulu m’investir pour aider les jeunes à découvrir une passion. Parce que quand on trouve ce qui nous allume dans la vie, tout devient plus simple », confie le cinéaste.

Une collaboration précieuse

Le projet de courts métrages en est aujourd’hui à sa septième édition. « Ce qui est beau, c’est que les jeunes ne sont pas que devant la caméra. Les techniciens aussi sont des jeunes, notamment ceux du programme cinéma au secondaire. »

Et cette année, l’actrice principale du film Fanny, Milya Corbeil Gauvreau, est elle aussi allée à la rencontre des jeunes de Baie-Comeau avec Yan.

Le week-end dernier, quelques membres de la Maison des Jeunes ont pu assister à la projection du film dans lequel ils apparaissent. « Véronique me disait qu’ils étaient super heureux de se voir à l’écran, lance Yan England. Ils disaient : “On est là ! On est là !” »

Le film Fanny est actuellement projeté dans les salles de la Côte-Nord. Restez à l’affût : vous pourriez bien reconnaître des visages familiers de Baie-Comeau dans une scène de fête au bord de la plage.