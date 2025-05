200 000 $ pour le rang Paul-Baie à Forestville

Comme à l’habitude, la fonte des neiges a révélé l’apparition de nombreux nids de poule dans le rang Paul-Baie à Forestville. Cette année, une somme de 200 000 $ est prévue au budget municipal pour réparer le chemin.

En plus de ce montant, la Ville de Forestville aimerait obtenir 30 000 $ supplémentaires du Programme d’aide à la voirie locale – volet projets particuliers d’amélioration. Elle autorise donc la directrice du développement économie a déposé une demande de subvention en ce sens.

« Ce sont 30 000 $ qu’on pourrait de façon supplémentaire ajouter aux travaux que nous avons déjà prévus au budget d’opération », a divulgué la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, lors de l’assemblée municipale du 13 mai.

Le projet d’amélioration du rang Paul-Baie date de plusieurs années déjà. « Ce n’est pas fini, on en a encore beaucoup besoin », estime Mme Anctil affirmant qu’il s’agit d’une priorité pour le conseil municipal. « On est conscient que cette route-là a vraiment besoin d’amour depuis plusieurs années. »

Du remplissage et du nivelage

D’abord, les tronçons qui ont déjà été remplis de gravier demandent tout de même de l’entretien. Du nivelage est donc planifié pour les maintenir en état.

Également, les élus ont prévu le renforcement d’autres parties de la route. « On remplit, on amène du gravier. Ce sont des travaux de ce type-là, ce n’est pas d’aller asphalter. Ce qui a été fait au fil des dernières années, là on est à l’étape du nivelage pour les trous du printemps. Mais il faut continuer d’améliorer d’autres espaces. Chaque fois, c’est de réarmer le chemin et de l’entretenir », a expliqué la mairesse.

Pour l’instant, aucun programme d’aide financière ne permettrait à la Ville de Forestville de refaire la route complètement.

« C’est une route qui est sur un sol mouvant, on est dans la glaise. C’est une route qui bouge. Elle a été asphaltée et elle est toute cassée. Alors, on y va avec du gravier. On la met plus solide. Elle va rester sur le gravier, mais on espère chaque année faire de bons tronçons qui permettent d’améliorer l’expérience de roulement », a affirmé l’élue précisant que les travaux effectués jusqu’à maintenant répondent bien.