Aide juridique : le bureau de Forestville temporairement fermé

Le bureau d’aide juridique de Forestville est temporairement fermé depuis quelques semaines déjà. Cette situation dite exceptionnelle ne compromet toutefois pas les services offerts et le traitement des dossiers.

Ce bureau est habituellement desservi par 2 employés, soit 1 avocat et 1 secrétaire. « Dans les circonstances, 1 employée de bureau de Baie-Comeau va une fois semaine (ou plus, selon les besoins) au bureau de Forestville », explique Me Nadine Koussa, vice-présidente de la Commission des services juridiques.

Cette dernière précise que l’avocat qui y est attitré est souvent à l’extérieur du bureau, « étant occupé dans les palais de justice et devant les tribunaux administratifs », dit-elle.

Des mesures ont été mises en place pour permettre au bureau de Forestville de remplir adéquatement sa mission durant cette fermeture.

« Tous les clients de Forestville qui avaient des besoins ont été rencontrés et pris en charge depuis le 14 avril, soit une douzaine de clients », confirme Me Koussa.

Les services du bureau de Forestville continuent d’être offerts par les avocats de l’aide juridique de la Côte-Nord. « Tous les dossiers sont traités, tant dans les bureaux d’aide juridique qu’à la Cour », assure la porte-parole.

Les clients qui ont des questions peuvent se référer au siège social de l’Aide juridique de la Côte-Nord au 418-964-8110.

Au total, 25 employés sont à l’emploi de l’aide juridique dans la région. Parmi ceux-ci, 11 exercent le métier d’avocat.