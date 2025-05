Attitude Nordique parmi les 13 incroyables destinations Québec été 2025

La Côte-Nord se retrouve à trois reprises dans le palmarès des 13 incroyables destinations Québec été 2025, publié par le site Destination Touristique le 16 mai.

« Les destinations Québec été 2025 promettent des expériences exceptionnelles pour les voyageurs », explique le portail de découvertes touristiques.

« Que vous soyez amateur de plein air, passionné de gastronomie ou à la recherche d’expériences uniques, notre sélection des 13 destinations québécoises incontournables saura vous inspirer pour vos prochaines escapades », est-il indiqué.

Attitude Nordique

D’abord, Attitude Nordique de Baie-Comeau fait partie des attraits touristiques mis de l’avant. L’entreprise propose des expériences uniques qui combinent activités nautiques et plaisirs gourmands, selon le palmarès.

Parmi les expériences à ne pas manquer : on y relate les sorties en kayak de mer et sushis au soleil couchant sur les eaux calmes de la baie Saint-Pancrace, les tyroliennes au-dessus de la baie du Garde-Feu suivies d’une dégustation sur la plage ainsi que les randonnées gourmandes avec dégustation de produits locaux.

L’entreprise propose également plusieurs types d’hébergements au bord de l’eau, dont des camps prospecteurs et des plateformes de tente, pour prolonger l’expérience. Pour 2025, une nouveauté sera offerte, soit des sorties combinant planche à pagaie au lever du soleil et petit-déjeuner gourmand.

« Depuis notre ouverture en 2018, l’un de nos grands objectifs a toujours été de faire vivre des expériences inoubliables en plein air, tout en mettant en valeur la beauté et le potentiel de notre région. On peut dire que, 7 ans après, mission accomplie ! On continue sur cette lancée », écrit Attitude Nordique sur ses réseaux sociaux.

Domaine des Dunes

Les chalets du Domaine des Dunes de Tadoussac figurent aussi dans ce classement. Ce terrain de camping propose une expérience complète en pleine nature boréale, à proximité du village, des dunes de sable et du fleuve Saint-Laurent, révèle le site Web.

« L’accès à un sentier d’hébertisme de 2 km, des activités sur place (location de vélos, sentiers pédestres, aire de jeux pour enfants), ainsi que la proximité des croisières aux baleines et des plages, rendent le séjour particulièrement complet et immersif », commente Destination Touristique.

La Route des Baleines

Finalement, le troisième et dernier attrait de la Côte-Nord n’est nul autre que la Route des Baleines. Ce circuit touristique s’étend sur 844 km entre Tadoussac et Kegaska, suivant le fleuve Saint-Laurent sur la route 138.

« Pour l’été 2025, ce circuit promet d’être particulièrement populaire avec la possibilité d’observer jusqu’à 13 espèces de baleines, dont les célèbres bélugas », écrit le portail touristique.

Le plein air est roi sur cette voie côtière, soutient-on, avec la randonnée aux abords du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, le camping sauvage aux Escoumins, le kayak de mer dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan ainsi que le surf près de Sept-Îles (quand les conditions le permettent).

« Pour maximiser vos chances d’observer des baleines, planifiez votre visite entre juin et septembre, lorsque ces géants des mers sont les plus actifs dans la région », conclut le palmarès.