Des groupes autochtones envoient un avis d’expulsion à plusieurs scieries

Dans la foulée du dépôt de la réforme du régime forestier par le gouvernement Legault, des groupes autochtones ont envoyé des avis d’expulsion à plusieurs compagnies forestières dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et de la Côte-Nord.

Deux organisations atikamekw auraient envoyé le même avis d’expulsion à 11 compagnies forestières.

«Par la présente, nous vous informons que tous vos employés et contracteurs doivent évacuer immédiatement nos territoires traditionnels autochtones non cédés, sur ordre de Première Nation Mamo et des Gardien·nes du Nehirowisiw Aski», peut-on lire dans une photographie de l’avis d’expulsion que les groupes atikamekw ont publiée sur les réseaux sociaux.

Ceux-ci se décrivent comme des organisations vouées à lutter contre la surexploitation de leurs terres par les entreprises minières, forestières et énergétiques, qui menacent les traditions et leurs coutumes ancestrales.

Dans la lettre envoyée aux scieries, ils ont écrit que les entreprises forestières opèrent de façon illégale sur leur territoire et que leur présence constitue une «grave infraction de la souveraineté autochtone».

Première Nation Mamo et les Gardien·nes du Nehirowisiw Aski «vous ordonne de quitter le territoire immédiatement, de cesser toute coupe forestière illégale ainsi que toute intrusion et toute intimidation à l’égard des autochtones».

Ils font valoir que «le nouveau projet de loi 97 sur la refonte du régime forestier a été voté sans le consentement des peuples autochtones, portant gravement atteinte à nos droits ancestraux et à notre souveraineté millénaire».

«En détruisant les forêts, c’est notre milieu de vie et notre identité qui sont détruits, bafouant ainsi notre droit de léguer un territoire sain pour que nos générations futures puissent poursuivre le mode de vie que nous avons conservé depuis des millénaires avant la colonisation», peut-on lire dans la lettre envoyée aux compagnies forestières.

L’ordre d’expulsion vise «spécifiquement les abatteuses multifonctionnelles», ont écrit les organisations en indiquant qu’elles ne veulent «aucune nouvelle coupe forestière».

Les militants autochtones ont également avisé les scieries que «nous vous laisserons récupérer votre machinerie, vos effets personnels et vos véhicules afin de quitter notre territoire dans un délai raisonnable de façon pacifique».

Par contre, ont-ils ajouté, «si votre départ n’est pas immédiat et si les coupes persistent, nous nous réservons le droit d’occuper et d’exercer notre souveraineté ancestrale millénaire sur notre territoire».

Projet de loi 97

Le projet de loi 97, déposé il y a quelques semaines, vise à créer des «zones d’aménagement forestier prioritaire» afin de donner les coudées franches à l’industrie forestière pour qu’elle puisse optimiser chaque hectare de coupes.

L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) ainsi que plusieurs acteurs de la forêt, comme des groupes environnementaux, des syndicats ainsi que des gestionnaires de zecs et de pourvoiries, ont vivement critiqué ce projet de loi.

Ces organisations, dont fait partie Nature Québec, dénoncent notamment des reculs environnementaux et une concentration du pouvoir décisionnel vers le Forestier en chef et les aménagistes forestiers régionaux et déplorent un zonage qui cède minimalement 30 % du territoire forestier public à l’industrie.

L’AQEF réagit

Appelé à réagir aux avis d’expulsion, Martin Bouchard, responsable à l’Association québécoise des entrepreneurs forestiers (AQEF), a tenu à rappeler que les membres de l’association dont il fait partie respectent «entièrement les préoccupations et doléances très légitimes des groupes autochtones».

Toutefois, «quant à l’éventuel blocage de l’accès à la ressource, il est aisé de comprendre qu’il perturbe les activités de nos entrepreneurs forestiers et travailleurs qu’ils emploient».

Les arrêts de travail «forcés ne sont guère souhaitables» et «il y a probablement des conciliations d’intérêts possibles entre les acteurs dans le cadre de la réforme et ses défis de valorisation, cohabitation et protection», a-t-il ajouté.

Martin Bouchard a précisé que le Sommet sur la forêt, qui se déroule mardi à Saguenay, est l’occasion de trouver des pistes de solutions «pour des ajustements au projet en cours de réforme du régime forestier».

Cette rencontre regroupe des travailleurs, des experts, des groupes environnementaux et des représentants des Premières Nations.

En fin d’après-midi mardi, le bureau de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts Maïté Blanchette-Vézina, à qui les groupes autochtones ont envoyé une copie de l’avis d’expulsion, n’avait pas encore réagi publiquement à cette situation.