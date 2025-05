La Côte-Nord reçoit 153 080 $ pour des projets en faveur des personnes aînées

Quatre aides financières totalisant 153 080 $ sont octroyées à des projets nord-côtiers en lien avec les programmes Québec ami des aînés et Municipalité amie des aînés.

Au niveau régional, Loisir et Sport Côte-Nord met la main sur 65 180 $ pour son projet « C’est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois » qui vise à soutenir la participation des personnes aînées à la vie sociale et récréative.

Les municipalités de Godbout et de Rivière-au-Tonnerre reçoivent quant à elles 10 500 $ chacune respectivement pour élaborer et mettre à jour une politique Municipalité amie des aînés (MADA).

De son côté, la MRC de La Haute-Côte-Nord obtient 48 000 $ pour actualiser la politique MADA de six de ses municipalités, soit Tadoussac, Les Escoumins, Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, et la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain ont fait l’annonce de ses aides financières le 20 mai au nom de la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger.

« Les personnes aînées occupent une place précieuse dans notre communauté. Je suis fier de souligner l’engagement des organismes et des municipalités à offrir des milieux de vie adaptés, inclusifs et stimulants. Ces projets auront des retombées concrètes sur leur qualité de vie. Je remercie tous les partenaires locaux pour leur dévouement », commente M. Montigny, par voie de communiqué.

« […] Les projets soutenus aujourd’hui contribueront à créer des milieux de vie plus dynamiques. Grâce à cet appui concret, nous favorisons l’inclusion, la participation sociale et le bien-être des personnes aînées, tout en renforçant le tissu social de notre belle région », renchérit Mme Champagne Jourdain.

Notons que depuis sa création, le programme de soutien à la démarche MADA a permis d’investir plus de 25,5 M$, mobilisant plus de 1 000 municipalités et MRC représentant 95 % de la population québécoise.

Cette mobilisation fait du Québec la société la plus avancée au monde dans l’application de l’approche « amie des aînés » prônée par l’Organisation mondiale de la Santé, selon le gouvernement du Québec.