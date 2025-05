Soccer en Haute-Côte-Nord : plus d’inscriptions et terrains améliorés

Le bilan est encourageant pour les trois clubs de soccer de la Haute-Côte-Nord qui notent un bon nombre d’inscriptions dans leur rang. À cela s’ajoute des terrains en bonne condition et des événements en bonne quantité.

Au Club de soccer de Forestville, l’ancienne président Annie Forest a laissé sa place à Geneviève Fontaine, membre du conseil d’administration depuis quelques années déjà.

« On a de nouvelles personnes dans le conseil, et j’ai fait partie de plusieurs conseils d’administration avant donc j’ai accepté de prendre la relève », raconte la principale intéressée.

Mme Fontaine parle d’un club aux administrateurs dynamiques qui réussit à aller chercher un bon nombre d’inscriptions.

« Ça va en augmentant, et il y a quelques inscriptions de plus à chaque année », souligne la présidente.

Cette dernière mentionne que les groupes les plus remplis sont les catégories U9 jusqu’à U12, et que le club a maintenant un nouveau groupe pour les tout-petits.

« On a offert le U4 avec le support de parents qui veulent s’impliquer sur le terrain. En tout, on a une vingtaine d’entraîneurs et de bénévoles avec nous chaque année », dit Geneviève Fontaine.

Des beaux terrains

Les jeunes qui vont vouloir se faire rebondir le ballon cette année vont en avoir pour leur argent.

Les trois clubs de la Haute-Côte-Nord n’auront pas de gros travaux à effectuer sur leur terrain, seulement des entretiens réguliers.

À Forestville, le club a ajouté de l’éclairage au terrain et un cabanon l’an dernier, qui facilite la vie du personnel et des joueurs.

« Notre terrain va devoir être arrangé cette année et avec nos nouvelles lumières, nos plus vieux vont pouvoir jouer après 20 h », dévoile Mme Fontaine.

À Sacré-Cœur, le président de l’équipe de soccer Les Élans, Guy Brisson, fait savoir que le terrain sera beau cette année pour le festival des Élans qui se tiendra le 5 juillet.

Une affaire de cœur

Ce n’est pas un secret que le succès de la saison de soccer est avant tout une affaire de bénévoles et d’entraîneurs dévoués.

Le président et fondateur du club de Élans divulgue que le club cherche toujours à agrandir son équipe de parents bénévoles et d’entraîneurs tout en rendant la saison abordable pour les parents.

« J’ai commencé ça en sachant très bien que c’était difficile pour les familles. Avec nos commanditaires, on arrive à habiller les jeunes de la tête aux pieds pour pas cher », explique-t-il.

M. Brisson indique que les temps sont durs pour les familles, et que le club se fait un devoir d’arriver avec un prix minimum pour les parents.

« On fait ça pour les enfants, et je trouve ça très important que l’argent ne soit pas un frein pour un jeune qui veut s’amuser avec ses amis », affirme-t-il.

Des chiffres encourageants

Cette année à Sacré-Cœur, le club va en quelque sorte voler de ses propres ailes.

« Avant, on était affilié avec l’association des Escoumins et, cette année, on a décidé de devenir autonome au niveau des inscriptions », relate Guy Brisson.

Le président estime qu’autour de 120 joueurs prendront part à la saison, un chiffre semblable à 2024.

Les statistiques ressemblent à ceux du club de Forestville qui a enregistré sa plus grosse année en termes d’inscriptions avec 120 pour le moment avant sa fermeture le 25 mai.

Pour Les Escoumins, les inscriptions se terminaient le 16 mai et au moment d’aller sous presse, l’association avait déjà plus de 85 inscrits dans les catégories U4 à U13.

Du côté de l’Association régionale de soccer de la Côte-Nord, on se dit bien heureux de l’actuel bassin de joueurs dans ce sport en progression.

Celle-ci compte 1 715 joueurs pour l’année 2024, qui s’avère à être une hausse par rapport à l’année d’avant où 1 611 joueurs étaient enregistrés.

« On comptait également parmi les membres de la région en 2024-25, 61 entraîneurs en plus de ces 1 715 joueurs puis environ 25 arbitres formés », témoigne l’équipe de l’association.

Le Club de soccer de Sacré-Coeur a le vent dans les voiles. Photo courtoisie

De la relève aux Escoumins

L’Association de soccer des Escoumins a vu le jour en 2013, et le nom de sa présidente Myriam Tremblay a résonné sur plusieurs terrains.

Gestion des inscriptions, organisation des parties, commandes d’équipement, rien ne l’arrêtait.

Elle et son équipe ont tout fait pour développer la pratique du soccer en Haute-Côte-Nord, et le leadership de Mme Tremblay a maintes fois été souligné.

Cette dernière a décidé de quitter la présidence en 2024 non sans un « petit pincement au cœur » en laissant sa place à un nouveau comité de gens motivés.

Ce sont Marie-Ève Goulet, Julie Cyr et Marie-Pierre Lessard qui assureront le bon fonctionnement de l’association cette année en formule triumvirat, où les décisions et la gestion seront menées « à parts égales » par le comité.

Le nouveau comité dit espérer « être à la hauteur » de Myriam Tremblay et de son équipe, mais fait savoir que cette dernière ne sera jamais bien loin pour répondre à toutes leurs questions et les accompagner dans cette nouvelle aventure.