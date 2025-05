Bilan routier 2024 : plus d’accidents mortels sur la Côte-Nord

La Côte-Nord recense 12 décès et 38 personnes blessées gravement sur ses routes en 2024. Il s’agit d’une augmentation respective de 76,5 % et 55,7 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

C’est ce que dévoile la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) qui rend public aujourd’hui le bilan routier du Québec pour l’année 2024.

Le seul élément positif dans le bilan de la Côte-Nord concerne le nombre de personnes blessées légèrement, qui s’élève à 274. Il a connu une diminution de 1,0 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Quant à l’ensemble des victimes, ce sont 324 personnes qui ont subi des dommages corporels dans une collision routière en 2024, soit 5,2 % de plus par rapport à la moyenne de 2019 à 2023.

Tous les chiffres régionaux sont plus élevés que ceux dévoilés pour la province. Effectivement, pour ce qui est des décès et des blessés gravement, les pourcentages de la hausse se situent à 5,6 % et 1,7 % au Québec, soit très peu élevé comparativement à la région.

Du côté des personnes blessées légèrement, la province connaît une baisse de 2,9 % tout comme pour le nombre de victimes qui ont subi des dommages corporels (- 2,6 %).

« Les principales causes de collisions nous rappellent que le comportement humain est à l’origine de la majorité des collisions mortelles et avec blessés graves, ce qui signifie qu’elles étaient évitables », estime Carl Bélisle, capitaine responsable du bureau d’analyse de la stratégie en sécurité des réseaux de transport de la Sûreté du Québec.

Selon ce dernier, l’adoption de comportements sécuritaires par les usagers du réseau s’avère essentielle pour diminuer le nombre de collisions routières, puisque la sécurité routière est une responsabilité partagée.

Bilan national

Au Québec, 379 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2024, soit une personne de moins que l’an dernier. Également, 27 854 Québécois ont été blessés dans une collision routière, une différence de moins de 250 en comparaison avec 2023.

La SAAQ constate, comparativement à la moyenne de 2019 à 2023 :

– une diminution de 14 décès chez les motocyclistes (-23,5 %) ;

– une diminution de 3 décès chez les jeunes de 15 à 24 ans (-6,4 %) ;

– une hausse de 2 décès chez les personnes de 75 ans ou plus (+4,2 %) ;

– une hausse de 1 décès chez les cyclistes (+8,3 %) ;

– une hausse de 16 décès chez les piétons (+24,6 %) ;

– une hausse de 5 décès chez les occupants d’un camion lourd ou d’un tracteur routier (+55,6 %).

Le taux de décès par 100 000 habitants est quant à lui passé de 4,3 en 2023 à 4,2 en 2024.

« L’amélioration du bilan routier est la somme des actions déployées au Québec en sensibilisation, en législation et en contrôle. Par nos efforts de sensibilisation et nos partenariats stratégiques, nous visons à changer positivement les comportements des usagers et usagères de la route et à réduire au maximum les collisions », affirme Éric Ducharme, président-directeur général de la SAAQ.

« Nous savons que grâce à la présence policière, les conducteurs hésitent avant de prendre des risques inutiles, car ils savent qu’il existe une possibilité qu’ils soient interceptés. C’est cette perception du risque d’être intercepté qui modifie les comportements », ajoute Louise Bonneau, responsable de la sécurité routière à l’Association des directeurs de police du Québec.

Des mesures déployées en 2025

Voici les principales mesures du Plan d’action en sécurité routière qui sont déployées en 2025 :

– Augmentation du nombre de points d’inaptitude (Règlement sur les points d’inaptitude) pour certaines infractions, dont celles commises dans des zones scolaires et de chantiers routiers ;

– Nouvelle norme en matière de sécurité des véhicules lourds ;

– Nouvelle formation obligatoire pour la conduite des véhicules lourds ;

– Publication du nouveau guide Redécouvrir le chemin de l’école ;

– Lancement de la Table nationale concertée en sécurité routière.

Le bilan en quelques chiffres

En amélioration

Les 15 à 24 ans

Le bilan des 15 à 24 ans s’est amélioré en 2024. En effet, avec 44 décès, il s’agit d’une baisse de 6,4 % par rapport à la moyenne de 2019 à 2023, qui est de 47 décès. Comparativement à 2023, le nombre de décès chez ce groupe d’âge présente une baisse de 24,1 %. En 2024, les 15 à 24 ans représentent 11,8 % du nombre total de décès.

Les 75 ans ou plus

Chez les 75 ans ou plus, une hausse de 2 décès (+4,2 %) est observée par rapport à la moyenne des 5 dernières années, ce qui porte le nombre de décès en 2024 à 54. Par rapport à 2023, le nombre de décès chez les 75 ans ou plus présente une baisse de 8,5 %. En 2024, ce groupe d’âge représente 14,4 % des décès.

Les motocyclistes

Le nombre de décès chez les motocyclistes est de 45 en 2024, soit 23,5 % de moins par rapport à la moyenne de 2019 à 2023, qui s’élève à 59. Il s’agit également d’une diminution de 16,7 % par rapport à 2023.

À surveiller

Les cyclistes

Le bilan fait état de 13 décès chez les cyclistes en 2024, soit une hausse de 1 décès (+8,3 %) en comparaison avec la moyenne sur 5 ans. Cela représente également une hausse de 18,2 % par rapport à 2023. Le nombre de décès pour cette catégorie d’usagers a varié de 8 à 16 depuis 2019.

Les piétons

Le nombre de décès chez les piétons en 2024 est de 80. Il s’agit d’une augmentation de 24,6 % par rapport à la moyenne de 2019 à 2023, qui se chiffre à 64, et de 29,0 % par rapport à 2023.