Un partenariat pour développer la formation sur la Côte-Nord

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan viennent de signer une entente de partenariat en faveur de la formation continue sur la Côte-Nord afin de développer la formation continue auprès des jeunes professionnels.

Signé le 24 avril, ce nouveau partenariat stratégique vise à mieux faire connaître les possibilités de formation continue universitaire proposées par l’UQAR.

« L’Université et la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan vont travailler de concert pour mieux communiquer les possibilités de perfectionnement, de formations sur mesure et de programmes menant à des diplômes auprès des membres de l’aile jeunesse », indique le directeur du Service de la formation continue et de la formation hors campus Julien Lambrey de Souza.

Il ajoute que « L’antenne de UQAR à Baie-Comeau travaille activement à concevoir des opportunités pour le développement des compétences des gestionnaires, propriétaires d’entreprises et professionnels de la région. »

Un comité de réflexion sera formé pour cerner les besoins concrets des membres de l’aile jeunesse.

« Nous allons sonder nos membres sur leurs besoins et collaborer avec le Service de la formation continue et hors campus de l’UQAR pour établir une programmation annuelle de formations. L’objectif, c’est que nos membres puissent suivre des formations qui répondent aux enjeux qui les interpellent dans leur vie professionnelle », explique la présidente de l’aile jeunesse Anabel Mercier.

L’UQAR offre déjà plusieurs programmes en sciences de la gestion sur la Côte-Nord, incluant un baccalauréat en administration, ainsi que divers certificats en administration, gestion de projet, gestion des ressources humaines et santé et sécurité au travail.

L’Université développe également une panoplie de formations de courte durée, pensées pour répondre à des besoins du milieu professionnel, à savoir les stratégies numériques, l’intelligence artificielle en gestion des RH ou encore la gestion du changement.

Sans durée déterminée, cette entente marque le début d’une collaboration que les deux parties souhaitent durable.

« Le fait de signer une entente de collaboration montre la volonté commune que nous avons de travailler à développer la formation universitaire sur la Côte-Nord », conclut M. Lambrey de Souza.