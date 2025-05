Centraide investit plus d’un million de dollars

Pour l’année 2025-2026, 1 189 000 $ seront réinvestis dans la communauté par Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

Cela est possible grâce à la campagne de financement portée par Natacha Sénéchal et Geneviève Ashini, qui ont atteint un montant record de 1 203 189 $.

Centraide poursuit sa mission de répondre aux besoins criants du territoire. Ces fonds soutiendront des initiatives structurantes et essentielles, réparties selon les quatre axes d’intervention de Centraide.

Une somme de 564 000 $ servira à assurer les besoins essentiels, comme le logement, l’itinérance, la sécurité alimentaire et les dépannages urgents.

Centraide accorde un montant de 371 000 $ dans les initiatives pour briser l’isolement.

Soutenir la réussite des jeunes (189 000 $) et bâtir des milieux de vie rassembleurs (65 000 $) font aussi partie des axes visés par l’organisme.

Ces investissements soutiennent 32 organismes ainsi qu’une multitude de programmes répondant à des besoins urgents.

Conseil d’administration

Centraide a tenu son assemblée générale annuelle le 20 mai. Il y a du changement au sein du conseil d’administration de l’organisme.

Des postes étaient en élection, permettant d’accueillir de nouveaux membres au sein du conseil d’administration, tandis que d’autres ont terminé leur mandat avec reconnaissance.

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan remercie les membres sortants Yvan Lajoie, Marie-Andrée Bussière, Alexandra Valade et Mathieu Côté Landy.

Myreille Lalancette, Nathalie Michaud, Jean Poirier et Marc-Antoine Tremblay, quant à eux, se joignent au CA. « Déjà bien impliqués dans leur milieu, ils apportent avec eux une grande richesse d’expérience, de cœur et d’idées. Leur présence vient renforcer notre mission de bâtir une communauté plus solidaire, plus juste et plus humaine », commente l’organisation qui remercie au passage les administrateurs sortants.

La prochaine campagne de financement menée par Centraide s’amorcera à l’automne.