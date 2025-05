Hydro-Québec cherche à se réconcilier avec Pessamit

Hydro-Québec souhaite renouer avec la communauté de Pessamit. Dans une lettre ouverte signée par le président-directeur général Michael Sabia et trois hauts dirigeants de la Société d’État, l’entreprise admet la nécessité de « faire les choses différemment » et évoque une volonté de bâtir « un vrai lien de confiance » avec la communauté innue.

« Nous croyons qu’une nouvelle relation améliorée permettra à votre communauté de construire un avenir plus prospère », peut-on lire dans cette lettre adressée aux membres de la communauté et publiée le 23 mai par le Conseil des Innus de Pessamit.

Hydro-Québec insiste sur l’importance d’une entente concernant la gestion du saumon, qualifiée de « premier pas vers cette réconciliation ».

La société d’État affirme également qu’il n’est pas question de cession de droits. « L’entente n’implique aucune cession de droits et ne donne pas le contrôle de la rivière à Hydro-Québec. Nous répétons : aucune cession de droits », soulignent les signataires.

Michael Sabia viendra défendre ces engagements en personne lors d’une rencontre communautaire organisée par le Conseil des Innus de Pessamit le 26 mai dès 16 h 30 à la salle communautaire Ka Mamuitsutanut, où un souper sera suivi d’une discussion ouverte avec les membres de la communauté.

Selon la Première Nation, cette rencontre vise à amorcer un dialogue sur la réparation des torts passés, la reconnaissance des droits et la mise en place de partenariats équitables.

« Votre présence et votre participation à cette démarche sont essentielles pour faire entendre notre voix et affirmer notre volonté d’un dialogue fondé sur le respect et la vérité », peut-on lire dans l’invitation officielle.

Méfiance dans la communauté

Or, malgré le ton conciliant du message d’Hydro-Québec, les réactions sur les réseaux sociaux, au moment d’écrire ces lignes, témoignent d’un accueil teinté de scepticisme et de frustration.

Plusieurs membres de la communauté de Pessamit ont exprimé leur méfiance face à Hydro-Québec. « Ceux qui durant tant d’années ont détruit nos territoires ancestraux et noyé nos défunts […] », écrit un internaute.

D’autres dénoncent un manque de transparence et les réelles intentions derrière cette volonté de réconciliation d’Hydro-Québec.

Alors que l’entreprise affirme être prête à « faire plus ensemble » et à mener des discussions empreintes « d’écoute et d’humilité », la rencontre de lundi pourrait être déterminante pour l’avenir de la communauté.