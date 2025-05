Le Club L’Envol de Forestville brille au Challenge des Régions

Du 15 au 18 mai, 13 gymnastes du Club de gymnastique L’Envol de Forestville ont brillé au Challenge des Régions, un événement d’envergure rassemblant plus de 1 250 athlètes issus des 21 régions du Québec. La compétition, qui se tenait au Complexe sportif Marc-Simoneau de Québec, a été le théâtre de nombreuses distinctions pour les représentantes de la Côte-Nord.

Emma Tremblay a ouvert le bal en R5 15 ans et plus, récoltant deux rubans grâce à ses performances au trampoline (6e place) et au tumbling (8e place), ainsi qu’une 9e place à la poutre.

Sa coéquipière Rosalee Desbiens a obtenu un ruban au trampoline (8e place) et s’est classée 17e au saut et à la poutre. Camille Tremblay, bien qu’elle n’ait pas accédé au podium, a livré de belles performances, selon l’entraîneuse Nancy Therrien.

Quant à Mélodie Bouchard, elle s’est illustrée en remportant trois médailles : l’or à la poutre et au tumbling, et le bronze au sol. Elle a aussi décroché deux rubans grâce à une 5e position au saut et une 6e place au trampoline.

La jeunesse en action

Brittany Fournier (R3 11-12 ans) s’est distinguée avec un ruban pour sa 8e position à la poutre, et une 30e place au trampoline parmi une cinquantaine de gymnastes.

En R5 11-12 ans, Eva Leonard a remporté une médaille d’argent au trampoline et un ruban pour sa 6e place au trampoline. Elle a aussi terminé 11e au sol, parmi une vingtaine de concurrentes.

Avec Alicia Deschênes du club de Baie-Comeau, elles ont permis à la Côte-Nord de monter sur la 3e marche du podium par équipe dans cette catégorie, un exploit d’autant plus notable qu’il est basé sur la moyenne des trois meilleures gymnastes par région, et que les deux jeunes filles étaient seules à représenter leur région.

La Côte-Nord sur la troisième marche du podium avec Alicia Deschênes du Club de Baie-Comeau et Eva Leonard du Club L’Envol de Forestville. Photo courtoisie

D’autres performances notables

Clara Tardif (R3 9-10 ans) a décroché un ruban grâce à une 6e place au trampoline sur près de 50 athlètes. Dans la même catégorie, Sarah-Maude Girard s’est illustrée avec une 4e position au trampoline (ruban), une 19e à la poutre et une 24e au sol.

Mary-Jay Roussy-Tremblay est passée tout près d’un ruban au trampoline, se classant 10e sur une cinquantaine de participantes.

Chez les R3 13-14 ans, Aurélie Laurencelle et Charlotte Gilbert ont apprécié leur expérience malgré l’absence de podium.

Enfin, Sarah Morin-Tremblay (R3 15 ans +), blessée à une cheville, a obtenu une 18e place à la barre et au sol. Sa coéquipière Rosalie Durand a terminé 26e au sol sur près de 40 gymnastes.

Un bilan exceptionnel

Sous la supervision des entraîneuses Nancy Therrien, Cassandra Guérin et Joanie Brassard, le club L’Envol termine cette compétition avec un bilan remarquable : 5 médailles et 6 rubans, répartis entre 13 gymnastes. « Une année record en termes de remises », commente Mme Therrien.