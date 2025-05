L’Escouade prévention de la CNESST de retour sur la Côte-Nord

Les milieux de travail de la Côte-Nord pourront bénéficier cet été des services de l’Escouade prévention nouveaux travailleurs de la CNESST, qui propose des ateliers de sensibilisation gratuits sur la santé, la sécurité et les droits en emploi.

Présents jusqu’au 22 août 2025 partout au Québec, les agents de prévention Gabriel Cormier et Juliette Dufour seront chargés d’animer ces rencontres dans la région.

Les sessions, d’une durée d’une heure, sont offertes en présentiel ou en virtuel et abordent des sujets comme la démarche de prévention, les normes du travail et l’équité salariale.

La CNESST rappelle que les nouveaux travailleurs sont particulièrement vulnérables, qu’ils soient débutants, de retour d’un congé prolongé ou affectés à de nouvelles tâches.

Les ateliers visent à limiter les risques de lésions professionnelles en favorisant un climat d’échange au sein des entreprises.

En 2024, ce sont plus de 9 000 travailleurs et 1 100 employeurs qui ont été rencontrés par l’Escouade à travers le Québec. Le taux de satisfaction des employeurs atteignait 96 %, et 98 % d’entre eux recommandaient l’initiative selon la porte-parole de la CNESST Isabelle Raymond.

Les entreprises intéressées peuvent consulter le site web de la CNESST.