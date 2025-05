Un nouveau restaurant ouvre ses portes à Tadoussac

Deux amies se lancent en affaires et partent leur propre restaurant dans le centre du village de Tadoussac. Leur but est de créer une buvette, un endroit simple et sympathique où l’on peut s’arrêter pour se rafraîchir et casser la croûte.

Justine Pelchat et Marie-Noël Tremblay n’en sont pas à leur premier barbecue dans le domaine de la restauration. Les deux amies qui se sont connues au Café Bohème ont maintenant réalisé leur rêve de se partir un projet de restaurant, qui sera ouvert au moment où vous lirez ces lignes.

Aux Clochettes, un nom qui fait référence au tintement des verres et à la clochette de la cuisine, est situé juste en face de la chapelle anglicane de Tadoussac et assumera à 100 % son côté buvette.

« C’est un endroit où on prend un verre et quelques plats à partager dans un cadre sympathique, sans prétention et à l’échelle humaine », résume Justine Pelchat, le cerveau du service et de la carte à boire du nouvel établissement.

Départ en neuf

En début d’année, les propriétaires du Béluga désiraient louer leur local de la feu Auberge du Lac, et le duo s’est empressé de sauter sur l’occasion. Marie-Noël Tremblay résume ce concours de circonstances comme l’histoire d’un « timing parfait ».

Cette dernière révèle que la cuisine de l’ancien établissement est pratiquement neuve, le rêve d’un chef. « Tout est équipé et ça nous donne un bon coup de pouce », dit-elle.

L’établissement va également pouvoir compter sur une terrasse d’une grande superficie, pouvant recevoir plus d’une vingtaine de clients.

« Mon idée au départ, c’était de faire rouler la terrasse en mode cuisine extérieure, mais finalement, on s’est dit que tant qu’à avoir un local intérieur, on était mieux de s’en servir », raconte Justine Pelchat.

La fraîcheur au menu

Le duo s’est affairé en quelques mois à concocter un menu rempli de fraîcheur, et appose maintenant les touches finales pour l’ouverture.

« On voulait que ce soit une cuisine semblable à une cuisine du marché. Pour mon menu, je voulais beaucoup de fruits de mer et de poissons, mais aussi des légumes d’ici », résume la cheffe Marie-Noël Tremblay, originaire des Escoumins.

Cette dernière parle aussi d’une ambiance chaleureuse et conviviale comme marque caractéristique du nouvel établissement. « C’est sûr qu’on veut encourager local, et on est chanceux d’avoir des entreprises et leurs produits dans le coin. Tout ce que je fais en cuisine est fait maison et je n’achète rien de déjà préparé », affirme-t-elle.

La cheffe fait savoir que le menu sera composé d’une dizaine de plats, qui va varier selon les heures de la journée. « On veut ouvrir une section apéro certains jours durant l’après-midi, avec un menu réduit d’une poignée de plats et des boissons rafraîchissantes », ajoute-t-elle.

À l’écoute des arrivages

Marie-Noël Tremblay est bien déterminée à mettre en valeur les légumes du coin. Faisant affaire avec des maraîchers des Bergeronnes, la cheffe va en avoir pour son argent tout au long de la saison.

« Il va y en avoir un peu pour tout le monde tout le temps et la carte va changer en fonction des arrivages et de ce qu’on a. On va en faire des plats autant à prendre seul qu’à partager », dévoile celle qui estime que ce n’est pas toujours évident d’y aller local, mais que le jeu en vaut la chandelle.

De son côté, Justine Pelchat estime que la qualité sera dans l’assiette et dans le verre « sans les tambours et les trompettes », et affirme que le duo va mettre son cœur dans tout ce qui sera sur le menu.