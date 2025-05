Une marche au profit de l’école St-Luc de Forestville

La Marche des petits bonheurs est de retour à Forestville le 12 juin dès 13 h. Parrainée par les Chevaliers de Colomb, elle permettra d’amasser des fonds pour un projet de l’école St-Luc de Forestville, pour une deuxième année consécutive.

Il s’agira de la 5e édition de l’événement-bénéfice qui a aidé financièrement plusieurs projets jusqu’à maintenant, dont les locaux d’apaisement aménagés à l’école primaire forestvilloise qui se nomment la Douce marée et la Grande marée.

La Douce marée, qui en est à sa deuxième année complète d’utilisation, est un local sensoriel visant l’apaisement des élèves dans un souci d’éviter les crises ou la désorganisation.

De son côté, la Grande marée en est à sa première année et vise plutôt à permettre aux élèves de dépenser leur surplus d’énergie dans le but, encore une fois, de s’apaiser et de mieux fonctionner en classe en étant plus aptes aux apprentissages.

« Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une classe proprement dite, avec une enseignante, mais bien d’un local que les élèves fréquentent selon un horaire établi et sous la supervision d’une éducatrice. Ce n’est pas non plus un local de retrait ou de crise, mais bien d’un lieu d’apaisement dans un souci de prévention », précise la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

Tous les élèves peuvent fréquenter le local, mais le besoin doit avoir été identifié par une enseignante.

Les sous récoltés lors de la Marche des petits bonheurs, le 12 juin, serviront à bonifier les deux locaux avec du nouveau matériel. « Si la somme est suffisamment importante, l’école aimerait aussi aménager un petit coin d’apaisement dans les classes », divulgue Mme Lavoie par courriel.

Actuellement, les deux locaux fonctionnent avec un horaire établi et ne permettent pas nécessairement d’accueillir un élève pour un besoin ponctuel. « En aménageant un coin d’apaisement dans les classes, plus d’élèves pourraient ainsi en bénéficier », spécifie la porte-parole.

Pour répondre à l’ensemble des besoins identifiés, soit la bonification de la Douce marée et de la Grande marée et pouvoir aménager des coins d’apaisement dans les classes, la direction de l’école estime qu’il faudrait récolter environ 5 000 $.

Depuis la mise en place du projet à l’école St-Luc, l’école Mgr-Bélanger à Baie-Comeau a elle aussi procédé à l’aménagement d’un local sensoriel poursuivant les mêmes objectifs. La polyvalente des Rivières de Forestville a également déployé un projet semblable cette année.

Un couple engagé

Les présidents d’honneur choisis pour la Marche des petits bonheurs cette année sont Julie Fournier et Jacques Beauchamp, un couple impliqué et très actif dans la communauté. Ayant participé à la création du Club La Trotte il y a plus de 40 ans, ils sont engagés pour la santé chez les jeunes.

« On n’a pas hésité pour accepter la présidence d’honneur parce qu’on s’est toujours impliqué pour les jeunes. C’est une bonne cause », lancent Julie Fournier et Jacques Beauchamp qui seront présents lors de la marche.

Notons qu’en amont de la Marche, dont le départ est fixé à 13 h à partir de l’école St-Luc, les Chevaliers de Colomb récolteront des dons au centre commercial de Forestville du 28 au 30 mai. Tous les sous amassés seront remis à la cause. L’an dernier, une somme de 1 700 $ avait été récoltée de cette façon. Au total, plus de 3 500 $ ont été remis à l’école en 2024.