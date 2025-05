Caravane Baie-Comeau change de main 

L’entreprise Caravane Baie-Comeau entame un virage stratégique avec son changement de propriétaire. Désormais dirigée par l’entrepreneur Danny Murray et son groupe de gestion BMRS, l’entreprise de vente de véhicules récréatifs adopte une vision élargie telle que VR, tracteurs, véhicules côte à côte et plus encore.

« Officiellement, on a pris le relais de Michel Fournier chez le notaire le 13 mai », affirme Danny Murray, gestionnaire principal. « On garde le nom Caravane Baie-Comeau, mais l’offre va au-delà des roulottes », confie-t-il au journal Le Manic.

L’homme d’affaires, bien connu à Baie-Comeau pour son implication dans les secteurs automobile et immobilier, s’est relocalisé temporairement sur la Côte-Nord pour assurer le bon démarrage.

Parmi les nouveautés, Caravane Baie-Comeau devient un concessionnaire officiel de TYM, une marque de tracteurs agricoles et résidentiels, ainsi que de CFMOTO, un fabricant dans le domaine des VTT, motos et véhicules récréatifs côte à côte.

Ces nouvelles ententes permettent à l’entreprise de desservir le vaste territoire de la région. « Nous sommes les seuls concessionnaires TYM dans la région et l’un des rares pour CFMOTO sur la Côte-Nord. C’est une occasion de rayonner à grande échelle », ajoute-t-il.

Même si le groupe BMRS, formé d’investisseurs et entrepreneurs locaux, détient également un important parc immobilier de 350 unités résidentielles dans la région, Caravane Baie-Comeau devient sa première entreprise opérante à proprement parler.

« On est très fiers de conserver toute l’équipe déjà en place, en plus d’avoir créé deux nouveaux postes », souligne M. Murray, qui insiste aussi sur le rôle de Michel Fournier dans la transition.

« Michel reste avec nous pour les prochaines années. Il a bâti une relation de confiance avec sa clientèle et on veut que cette continuation se reflète dans l’expérience client », se réjouit le nouveau propriétaire.

Un déploiement rapide pour l’été

Alors que les nouveaux stocks de produits TYM, CFMOTO et VR sont attendus dans les prochains jours, un lancement public officiel est prévu à compter du 11 juin, en parallèle à une campagne publicitaire régionale.

« On a bougé vite pour être prêts à répondre à la demande dès le début de la saison estivale et tout s’aligne très bien », exprime M. Murray.